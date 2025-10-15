Jesús Silva Fernández: el diplomático que se ganó el corazón de Rosario

El fallecimiento de Jesús Silva Fernández conmovió al ámbito diplomático y cultural de ambos lados del Atlántico. El diplomático sevillano, de 63 años, murió este miércoles en Guadalajara (México), donde ejercía como cónsul general desde principios de año. Había sufrido un ictus el 5 de octubre y, pese a su recuperación, un infarto le provocó la muerte días después.

Más allá de su destacada trayectoria como embajador de España en Venezuela, Jamaica y Panamá, y como presidente de la empresa pública Ineco, Rosario ocupa un lugar especial en su historia. No solo por haber sido cónsul general entre 1993 y 1997, sino porque fue uno de los grandes impulsores del Congreso Internacional de la Lengua Española, evento que en 2004 convirtió a la ciudad en capital mundial del idioma.

Un rosarino por adopción

Durante su paso por Rosario, Silva supo construir vínculos sólidos con instituciones culturales, la comunidad española y la sociedad local. Su forma de trabajar trascendía los despachos diplomáticos: creía que la cultura era una herramienta de unión entre pueblos y que el idioma podía ser un puente para el desarrollo.

Su visión y su gestión fueron fundamentales para que Rosario fuera elegida como sede del III Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrado en 2004 bajo el lema “Identidad lingüística y globalización”. Fue la primera vez que el evento se realizó en Sudamérica, y su impacto en Rosario fue enorme: miles de visitantes, intelectuales, académicos y periodistas pusieron la mirada del mundo en una ciudad que, desde entonces, fortaleció su identidad cultural y su vínculo con España.

“Silva fue mucho más que un diplomático: fue un promotor de la lengua y un amigo de Rosario”, recuerdan hoy quienes compartieron con él aquellos años de intenso trabajo y entusiasmo.

Una carrera al servicio del diálogo

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e integrante de la Carrera Diplomática desde 1990, Jesús Silva ocupó cargos en Alemania, Jamaica, Panamá, Venezuela y Sudáfrica, entre otros destinos.

Hablaba varios idiomas —alemán, inglés y francés— y fue distinguido con condecoraciones españolas y extranjeras por su labor.

Entre 2017 y 2020 fue embajador de España en Venezuela, donde debió atravesar un escenario político complejo, marcado por tensiones con el régimen de Nicolás Maduro.

Sus colegas lo describen como un hombre valiente, dialoguista y siempre fiel a sus principios democráticos, capaz de sostener el equilibrio entre la diplomacia y la dignidad institucional.

Hoy falleció en Guadalajara mi gran amigo Jesús Silva ex embajador de España en Venezuela. Conocí personalmente a Jesús el 30 de Abril del 2019 cuando escapé de casa por cárcel y logré llegar a la embajada de España. Por una año y medio me tocó compartir con el y su increíble… pic.twitter.com/wD4QXcwwiL — Leopoldo López (@leopoldolopez) October 15, 2025