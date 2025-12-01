Juguetes perdidos: la industria argentina sufre por las importaciones y los dispositivos digitales

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) alertó que el sector atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas, marcado por transformaciones demográficas profundas, cambios culturales en la forma de jugar y una coyuntura económica y comercial que impacta simultáneamente a la producción nacional, a los importadores y al comercio minorista.

Desde 2015, la tasa de fecundidad descendió de 2,4 a 1,4 hijos por mujer, lo que representa una caida del 42%, reduciendo estructuralmente la población infantil y la demanda potencial de juguetes. En paralelo, la creciente exposición a pantallas y dispositivos digitales desde edades cada vez más tempranas compite con el juego físico, creativo y social, desplazando tiempo e interés por el juguete tradicional.

En el plano comercial, el consumo en jugueterías de cercanía, cadenas y supermercados continúa sin mostrar señales de recuperación. El e-commerce crece, pero aún representa solo el 25% de las ventas y plantea desafíos logísticos, financieros y de promoción digital que dificultan su aprovechamiento pleno por parte de las PyMEs. Al mismo tiempo, se registra un fuerte incremento de importaciones, compras puerta a puerta y contrabando, en un contexto de transición normativa en materia de seguridad del juguete que genera incertidumbre tanto para el sector como para las familias.

Preocupación por juguetes inseguros en el mercado

La CAIJ denunció la presencia de juguetes ofrecidos como “compra internacional” en plataformas de comercio electrónico que registran alertas de retiro (recall) en Estados Unidos, así como productos que se comercializan como “certificados” pero que no cumplen con la normativa vigente tras ser ensayados en laboratorios acreditados.

Organismos de la región —como Brasil— detectaron juguetes con presencia de metales pesados y sustancias prohibidas, lo que refuerza la necesidad de controles más estrictos en frontera, regulaciones claras sobre la venta online y trazabilidad efectiva en la comercialización.

Un mercado sobredimensionado por las importaciones

Entre enero y octubre, las importaciones de juguetes alcanzaron USD 91,3 millones FOB y 17,5 millones de kilos, con un incremento interanual del 59,5% en valores y del 94% en volumen. China explica el 85,7% del valor y el 94,4% del volumen importado.

El presidente de la CAIJ, Dr. Matías Furió, informó que “en un año pasamos de 199 a 530 importadores de juguetes, de 9 millones a 17,5 millones de kilos importados y con el consumo en caída. Una avalancha sin precedentes.”

Este año, 530 empresas importaron juguetes —331 más que en 2024—, evidenciando un ingreso masivo de nuevos operadores. El 52% del volumen corresponde a productos de menos de USD 3 FOB por kilo, confirmando una avalancha de artículos de muy bajo costo, muchos de ellos subvaluados o declarados por debajo de su valor real.

“A pesar de la alineación con occidente, China pasó a explicar casi el 95% del volumen importado. La concentración es la más alta de los últimos 20 años”.

Si se incluyen juegos de mesa, artículos de aire libre y artículos de fiesta, el volumen total asciende a 28,4 millones de kilos. Con estos niveles, 2025 se perfila como el año de mayor ingreso de productos en dos décadas, incluso por encima del pico de 2018, pero con una diferencia crítica: el consumo está cayendo.

A esto se suma que el mercado aún absorbe excedentes de stock de 2023 —tanto nacionales como importados que ingresaron a un dólar oficial muy bajo—, generando sobreoferta, caída de precios, distorsión del mercado y un freno al desarrollo de calidad del sector.

Competencia estructural desigual

La industria argentina del juguete puede competir en calidad, diseño y seguridad, pero enfrenta una desventaja estructural frente al gigante asiático, donde los costos laborales, ambientales y energéticos son significativamente más bajos y existen incentivos a la exportación que distorsionan los precios internacionales. Esta asimetría profundiza la competencia desleal y compromete la sostenibilidad del sector.

Además, el sector continúa siendo afectado por el contrabando de juguetes, una práctica que explica el 30% del mercado y que se ha extendido en diferentes regiones del país. Se registran casos de bazares y polirrubros que viajan de manera periódica a zonas fronterizas para abastecerse de mercadería ilegal —como el caso de un negocio en Córdoba que adquirió un micro escolar y cada 15 días lo utiliza para cargar productos ingresados sin control en el norte del país— generando una competencia desleal, evasión fiscal y, sobre todo, un grave riesgo para las familias, ya que estos artículos no cumplen ninguna norma de seguridad.

Comercios en crisis y fábricas al límite

Los indicadores muestran un deterioro acelerado: ventas estancadas; sobreoferta por el stock acumulado de 2023; ingreso masivo de nuevos importadores; jugueterías con márgenes negativos por incrementos en tarifas de energía y presión del canal online; fábricas que toman crédito no para invertir, sino para pagar sueldos y aguinaldos.

La capacidad ociosa alcanzó niveles críticos: “La industria tiene 6 de cada 10 máquinas paradas sin producir”, afirmó el presidente de la CAIJ, Dr. Matías Furió. Además, la reducción arancelaria no se trasladó a los precios para las familias: “El arancel se redujo un 15%, pero los juguetes importados no bajaron de precio”, señaló Furió.