La Cadena DAR compra dos supermercados de Micro Go y acelera su expansión tras sumar locales de la La Masía

La expansión comercial de Rosental continúa tomando impulso con una nueva operación estratégica: la adquisición del fondo de comercio de dos locales de Micro Go en Rosario. La firma del acuerdo confirma un movimiento que venía circulando como rumor, pero que ahora se convierte en una apuesta concreta para reforzar su presencia en el retail regional. De esta forma llega al medio centenar de locales con la Cadena DAR.

Los dos puntos adquiridos son el local de Paseo del Puente, dentro del shopping, y el de Avenida Rondeau, que en conjunto suman unos 1.700 metros cuadrados entre superficie de venta y exposición. Si bien los inmuebles pertenecen a Mariano Martín, Rosental se queda con la operación comercial completa. Ambos locales dejarán de funcionar como Micro Go para transformarse en DAR, marca que comenzará a verse en las próximas semanas, con cartelería ya encargada. Hay una continuidad de 50 trabajadores.

Fuentes cercanas a la operación confirmaron a Ecos365 que la venta incluye únicamente el fondo de comercio y forma parte de un reordenamiento interno. Se trata de dos dos locales grandes, uno de 900 metros cuadrados y otro de 800 metros cuadrados. Pasan a ser de la cadena DAR. Con esta operación, la cadena Micro GO reducirá su estructura de 17 a 15 locales activos.

La compra se inscribe en una secuencia de movimientos recientes que muestran el avance decidido de Rosental en el sector. En los últimos meses, la firma adquirió tres locales de La Masía, entre ellos el que ocupaba en Fisherton, una de las plazas comerciales más valiosas del oeste rosarino, y también amplió su presencia mediante la incorporación de supermercados en Villa Constitución. La adquisición de los dos Micro Go fortalece esta estrategia de expansión territorial y refuerza su presencia en corredores de alto tráfico.

En paralelo, Micro Go sostiene que la venta no implica un proceso de cierre generalizado, sino una reorganización que incluye la continuidad de sus locales de Avellaneda y Arijón, recientemente reacondicionados. La empresa aclara que no existen nuevas negociaciones de venta en curso y que mantendrá sus operaciones habituales.

La jugada de Rosental confirma su creciente protagonismo en el mercado local y regional. Con adquisiciones consecutivas y un plan de reconversión acelerado, la marca DAR empieza a consolidarse como uno de los nuevos actores fuertes en el comercio rosarino. Cuando se concrete la firma, Micro Go dejará de operar en Paseo del Puente y Rondeau, dando paso a una nueva etapa bajo la bandera de Rosental.