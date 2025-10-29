La Fed vuelve a recortar tasas en EEUU y abre vía hacia nueva etapa monetaria

Este miércoles 29 de octubre de 2025, la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) anunció un recorte de su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, ubicando el nuevo rango objetivo entre 3,75% y 4%.

Este movimiento representa el segundo recorte del año y marca un viraje hacia una política monetaria más expansiva, en un contexto de debilidad en el mercado laboral y de inflación que, si bien ha cedido algo, sigue siendo un desafío.

Motivos detrás del recorte

En las semanas previas, los datos apuntaban a una inflación moderada y menor de lo esperado, lo que alivió las presiones que obligaron a tasas elevadas.

Paralelamente, el mercado laboral comienza a mostrar grietas: la creación de empleo se desacelera y el desempleo trepa, lo cual conmueve las proyecciones económicas.

Además, el cierre parcial del Gobierno federal en EE.UU. ha interrumpido la publicación de indicadores clave (como los informes del Bureau of Labor Statistics), complicando la visión completa que suele tener la Fed para sus decisiones.

Qué implica el recorte

La Fed también anunció que detendrá su programa de reducción cuantitativa (QT) — es decir, dejará de disminuir activamente su hoja de balance — a partir de diciembre, y reinvertirá los vencimientos de los activos que aún mantiene.

Sin embargo, el tono fue cauteloso: no se comprometió a un recorte adicional en diciembre, dejando abierta la posibilidad dependiendo de los próximos datos económicos.

Esta actitud refleja cierta división interna dentro del comité que define la política monetaria (FOMC). Dos de sus miembros votaron en contra del recorte, prefiriendo mantener la tasa o bien recortar menos agresivamente.

Reacciones del mercado y efectos esperados

Las tasas hipotecarias en EE.UU. respondieron rápidamente: el interés para préstamos fijos a 30 años cayó a cerca de 6,30 %, el nivel más bajo en 13 meses.

Los mercados bursátiles, que venían alimentados por expectativas de recortes, retrocedieron ligeramente tras la comunicación de la Fed, en parte por la cautela expresada sobre decisiones futuras.

Para el resto del año, el mercado ya descontaba con alta probabilidad un nuevo recorte en diciembre.