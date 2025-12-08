La carne viene subiendo y antes de las fiestas habrá un aumento más: ¿por qué?

El presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (CICCRA), Miguel Schiariti, advirtió que el precio de la carne vacuna volverá a experimentar un aumento antes de las fiestas navideñas. Según explicó, la combinación de una oferta reducida de novillos y el impulso estacional del consumo presionará al alza los valores en las carnicerías y supermercados.

Schiariti detalló que el incremento registrado en el valor de la hacienda durante noviembre ya comenzó a trasladarse al consumidor, aunque no en su totalidad. “El aumento que se produjo en noviembre de la hacienda se trasladó al mostrador de manera importante. Si bien es cierto que, el aumento según el mercado de Cañuelas fue del 21%, al mostrador de acuerdo al relevamiento del INDEC se trasladó sólo el 7%”, señaló.

“La cadena absorbió el otro 14% (desde el matarife, industrial, abastecedor y el carnicero). Todos colaboraron porque todos temen vender menos y eso es un problema: lo grave no es vender menos, lo grave es cobrar todo”, afirmó.

De cara a lo que viene, Schiariti anticipó que la dinámica del mercado podría tensionarse aún más. Por un lado, la disponibilidad de novillos encerrados disminuyó, lo que reduce la oferta. Por otro, el pago del aguinaldo actuará como un factor de estímulo sobre la demanda, aun cuando no llegue a la totalidad de los trabajadores.

“La carne volverá a tener un aumento antes de las fiestas porque cada vez hay menos novillos encerrados y el aguinaldo (que no es para todos) hará que el consumo sea más grande”, afirmó.

En este contexto, se espera que los valores en las góndolas y carnicerías vuelvan a mostrar subas en las próximas semanas, en línea con un mercado que sigue ajustándose a los movimientos de la hacienda y a los condicionantes productivos del último trimestre del año.