La inmobiliaria de Messi sufrió pérdidas millonarias: números, propiedades y causas

La compañía inmobiliaria de Lionel Messi cerró el ejercicio 2024 con un resultado negativo de casi 7,5 millones de euros, un deterioro que representa un aumento del 317 % respecto a las pérdidas del año previo.

Rostower, creada en 2013 para agrupar los bienes inmuebles del jugador, fue transformada a fines de 2024 en una sociedad cotizada de inversión inmobiliaria (SOCIMI) y comenzó a cotizar en la bolsa española Portfolio Stock Exchange, con una capitalización de mercado que ronda los 223 millones de euros.

Durante el año pasado, la firma generó ingresos por alquileres y rentas por un monto de 7,1 millones de euros; sin embargo, esa cifra resultó 3,9 % inferior a la del ejercicio anterior.

El problema central no fue la operativa, sino una pérdida contable: la compañía anotó un deterioro de 5,8 millones de euros en la valoración de sus activos inmobiliarios —es decir, el valor de mercado de sus propiedades cayó—. Aunque este ajuste no implicó necesariamente una salida de caja, sí impactó negativamente en su patrimonio.

El portafolio de la empresa es amplio e incluye propiedades de lujo: viviendas en zonas exclusivas de Barcelona, un dúplex en Londres, un piso en París, una casa en Ibiza, así como oficinas y locales en Sitges y Castelldefels, y un edificio emblemático en el Eixample barcelonés (el “Edificio Rostower”).

Además, Rostower es dueña de una cadena de hoteles (operados por la filial Explotaciones Rosotel bajo la marca MiM Hotels), aunque esa parte del negocio también registró dificultades: los hoteles generaron ingresos pero no fueron suficientes para compensar la depreciación de los inmuebles.

Este resultado representa un revés importante para un negocio inmobiliario estructurado como inversión a largo plazo, y pone en evidencia los riesgos de la revalorización de activos en mercados volátiles incluso para inversionistas de alto perfil como Messi.