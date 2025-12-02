La nuez de pecán argentina desembarca en China: detalles de la primera exportación

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) certificó la primera exportación de nuez pecán argentina a China desde la provincia de Entre Ríos.

Este primer envío consta de 20 toneladas de nuez pecán variedad Pawnee, acondicionadas en un contenedor cuyo destino es el Puerto de Ningbo, uno de los principales centros de entrada de alimentos y productos agrícolas en China.

En ese marco, previo al envío, agentes del Centro Regional Entre Ríos del SENASA verificaron el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios acordados por nuestro país con la Administración General de Aduanas de China (GACC, por sus siglas en inglés) en marzo de este año, que habilitó la exportación de frutos secos de Argentina al país asiático.

El SENASA, organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación es el encargado de garantizar la sanidad de los frutos secos durante toda la cadena productiva y certifica que se cumplan con las condiciones fitosanitarias establecidas por el país comprador para los productos vegetales argentinos.

Argentina produce entre 10 y 12 variedades de nuez pecán. La provincia de Entre Ríos tiene alrededor del 60 por ciento de las hectáreas implantadas de este fruto seco a nivel nacional y produce un 50% del total del país.

También hay plantaciones de nuez pecán las provincias de Santa Fe, Buenos Aires Aires, Catamarca, Tucumán, Salta y Misiones, entre otras.

Se trata de un cultivo contraestación respecto del Hemisferio Norte. En Argentina la cosecha empieza en abril, siendo su fuerte en junio y julio.

El 90 por ciento de la producción de nuez pecán se destina al mercado externo. El 10 por ciento que se comercializa en el mercado interno se utiliza para panificados, confituras y consumo directo.

El mercado chino es uno de los más importantes del mundo en el consumo de frutos secos, y el principal para nuez pecán con cáscara.

En lo que va de 2025, el SENASA registró exportaciones por 920 tn de nuez pecán con y sin cáscara. Los principales destinos fueron: Lituania, Brasil, Federación Rusa, Turquía, Egipto, Arabia Saudita, España y Perú.