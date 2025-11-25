La semana corta arranca con bajas en los mercados: cómo operan bonos y riesgo país

El S&P Merval en dólares se hunde 3,9% este martes 25 de noviembre, mientras los bonos pasan a terreno mixto y el riesgo país se alza y supera los 650 puntos, luego de la marcha atrás en el crédito de u$s20.000 millones.

La atención de corto plazo, sin embargo, está en la licitación del miércoles que afronta el Tesoro, siendo la última de noviembre con un menú de 10 instrumentos en pesos, ante uno de los vencimientos más grandes de la gestión de Javier Milei.

Los inversores retoman las operaciones con selectividad este martes 25 de noviembre, luego de dos feriados consecutivos que limitaron la dinámica.

En ese contexto, los títulos en dólares anotan mayoría de bajas de la mano del Bonar 2029 (-1,1%), seguido del Global 2030 (-0,9%) y el Global 2041 (-0,4%). En tanto, los que más suben son el Global 2029 (+0,7%) y el Bonar 2041 (+0,6%). Así, el riesgo país sube 16 unidades (+2,5%) a 651 puntos básicos.

S&P Merval y ADRs

El índice líder local se hunde 3,6% a 2.746.567,53 puntos, mientras que medido en moneda dura cae 3,9% a 1.815,48 unidades.

Los papeles que más bajan pertenecen a IRSA (-2,3%), Transener (-3,3%), YPF (-2,3%) y Aluar (-1,7%). En tanto, los que más suben son Telecom (+2,4%), Loma Negra (+1,9%) y Banco de Valores (+1,3%).

En tanto, los ADRs bajan hasta 1,9% liderados Pampa Energía, seguida de YPF (-1,8%), Grupo Supervielle (-1,7%) y Edenor (-1,6%).

Este martes, se conocerán los balances corporativos de las compañías bancarias, entre ellas BBVA Argentina (BBVA), Grupo Financiero Galicia (GGAL) y Grupo Supervielle (SUPV); mientras que Banco Macro (BMA) hará lo propio el miércoles.