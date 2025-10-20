La soja arrancó la semana con todo: se registró el mejor precio de los últimos 30 días

Los futuros de la soja en Chicago alcanzaron su nivel más alto en un mes este lunes por el optimismo antes de las conversaciones comerciales entre EEUU y China, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que creía que Pekín aceptaría un acuerdo comercial y volvería a comprar soja estadounidense.

Los futuros del maíz y el trigo siguieron los pasos al alza de la soja, pero la abundante oferta de ambos cultivos frenó las subidas.

El contrato de soja de noviembre subió 1,2%, a u$s379,10, el nivel más alto del contrato desde el 19 de septiembre.

La soja subió antes de la reunión de Trump con el presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur a finales de este mes. Trump dijo el domingo que China quería comprar soja "al menos en la cantidad que compraban antes" y que creía que se alcanzaría un acuerdo sobre el grano.

"El mercado sólo quiere creer (que) tal vez algo positivo salga de esto", dijo Don Roose, presidente de U.S. Commodities, con sede en Iowa. "Los fondos han dejado de intentar presionar al mercado (de futuros de soja)", acotó.

China no importó soja de EEUU en septiembre, la primera vez desde noviembre de 2018 en que los envíos cayeron a cero, con los compradores chinos recurriendo a los suministros sudamericanos durante la guerra comercial con EEUU