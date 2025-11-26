Las acciones y los bonos locales muestran una tendencia positiva

Los bonos soberanos en dólares vuelven a operar con disparidad este miércoles 26 de noviembre, aunque con una leve tendencia positiva. Mientras tanto, las acciones argentinas anotan importantes avances en Wall Street, y el S&P Merval revierte su caída inicial.

En el segmento de renta fija, resalta la ganancia del Global GD38 (+1,5%), aunque también se observan algunas bajas, como las del Global GD41 o la del Global GD35. El riesgo país corta una racha de tres subas al hilo, al retroceder y ubicarse en los 651 puntos básicos.

Cabe recordar que esta semana el Tesoro Nacional enfrenta vencimientos por algo más de $14 billones, de los cuales un 27% corresponde a una letra Dólar linked. El resto se distribuye entre una letra a tasa fija (Lecap) y otra indexada a la tasa de los plazos fijos mayoristas Tamar.

S&P Merval y ADRs

El S&P Merval gana un 3,8% hasta la zona de las 2.973.385,25 unidades, tras un inicio levemente bajista. Medido en dólares, el referencial avanza 3,2% a 1.945 puntos.

En Wall Street, los ADRs exhiben unanimidad de ganancias. Se destacan las de BBVA (+8,4%), Edenor (+8,2%) y Grupo Supervielle (+4,5%).

A nivel global, se siguen reforzando las expectativas de que la Fed seguirá abaratando los costos de endeudamiento. Las tasas de interés más bajas en Estados Unidos mejoran el atractivo de los activos y monedas de los mercados emergentes, que en general ofrecen rendimientos nominalmente más altos, y tienden a fortalecer la demanda del mayor importador del mundo.

Los operadores aumentaban sus apuestas a una baja de tasas de la Fed el próximo mes, con una probabilidad implícita del 85% de un recorte de 25 puntos básicos, según la herramienta FedWatch de CME.