Leo Ponzio, pasión por el campo: "tengo el modelo ideológico de mi viejo, de sacrificio y trabajo"

Con los recuerdos de una infancia en el campo de sus abuelos, con el esfuerzo como motor de una carrera que lo consagró en el fútbol y con una mentalidad positiva que le permite integrar y liderar equipos, Leonardo Ponzio vive hoy su presente.

Involucrado en el desarrollo de la institución que lo vio surgir, abocado al impacto social de su Club Atlético Williams Kemmis en Las Rosas, “para hacerlo crecer en infraestructura, con todo el conocimiento de lo que se hace en River, tenemos la idea de atraer cada vez a más chicos, sacarlos de la calle”, también es secretario técnico del Club Atlético River Plate, productor agropecuario involucrado en el día a día del campo, pero también un motivador en espacios como el de la charla central de la 118° ExpoRural de Rafaela y la Región.

Antes de comenzar a pensar en retirarse, a los deportistas de alta competencia y a los campeones como él se les presenta la intriga de saber para dónde ir. “O confiamos en un amigo que te dice ´vamos a poner restaurantes´, o confiamos en nuestro representante que te dice ´vamos a hacer edificios ´, pero yo confiaba en mi viejo y en mi abuelo, ya tenía el camino allanado, ir hacia el campo”. Y agregó: “Por supuesto que a los 18 años no miraba eso como hoy a los 43, pero sí sabía que la primera cosa que iba a hacer era invertir en el campo”.

“Amalgamé mi carrera deportiva con lo que hoy en día hago, porque hasta el 2015 tenía casi todo invertido en campo y era campo, campo. Me llamaba mucho la atención poder ser parte de algo que sabía que alguien me lo iba a cuidar, que fue mi viejo en su tiempo, que en los primeros años me lo alquilaba él a mí. Entonces yo sabía que él me hacía la rotación, me hacía todo, iba aprendiendo al lado de él. Y después, todo lo que venía era puro conocimiento del que mi viejo me daba. Eso me permitió llegar a ser un productor agropecuario y tener todo más o menos claro”.

Con la humildad que lo caracteriza, y siendo consciente del lugar al que llegó, el productor y referente riverplatense explicó: "está el que conoce poco y te ve como el terrateniente, tener campo, tener plata y todo eso y después está el que pregunta curiosidades, que pregunta cómo funciona, el que también se asombra porque invertís en dólares y tenés una rentabilidad en pesos”. En definitiva reconoció “uno hace lo que le gusta, pero siempre se tiene que sacrificar para poder tener buenos resultados”.

Leo Ponzio junto a dirigentes de la Rural de Rafaela, donde disertó en el marco de la Expo Rural.

"No es para cualquiera"

No todo es color de rosa en el camino del productor agropecuario y Ponzio sabe bien que se trata de una actividad que no es para cualquiera. "Son muy pocos los que se animan a arriesgar, a poder meterse en este rubro, porque creo que hay que traerlo más de abajo, mamarlo más de chico”.

"E la mesa de mis viejos nunca hablábamos de política, entonces es algo que no tengo, no soy ni de un partido, ni del otro. Yo tengo el modelo ideológico de mi viejo, del trabajo, el sacrificio, el de la humildad, que a mí me va mucho por ese lado. La realidad es que yo no me siento hoy preparado para volcar todo lo que yo hice, con mucho sacrificio, a no tener una identidad, solo con el trabajo y lo social, de poder decir que quiero estar en algún lado político”.

A la hora de describir el grupo y esquema de trabajo, Ponzio señaló: “Al campo me lo gestiono yo mediante un ingeniero, mi mano derecha que es Mauro, mi cuñado. Me gusta participar en todo, tomar decisiones. No es que no me gusta, pero no me subo a sembrar, no tengo esas cualidades. Hay cosas que fui aprendiendo con el tiempo, que eso te lo da el fútbol creo, en algún sentido, que es jugar en equipo y delegar, cada uno cumplir sus funciones y sus responsabilidades. Entonces creo que es lo que hoy me voy por ese camino”.

"Lo nuestro es muy grande"

En su contacto con la prensa y ante un Salón Centenario colmado y atento, Leo Ponzio pondró la importancia del sector agropecuario: “hay que darse cuenta que lo nuestro es muy grande a nivel país, abarcamos mucho. Hoy venía pensando en viaje, si los argentinos nos acostumbraríamos a una estabilidad. Es muy difícil pensar, hay que decir que esto va a ser así direccional y va a ser así estable".

"Hay que estar preparados para todo, todos los días nos hacen pensar qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Uno hace lo que le gusta en la vida, y si tenés la posibilidad, mejor”.

Para el ex jugador y actual productor, “podemos hacer mucha más fuerza juntos de los que creemos realmente”, tomando la motivación de avanzar para que la próxima generación pueda seguir creciendo.