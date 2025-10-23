"Lo viejo funciona": los mayores de 60 años lideran las compras de autos en Argentina

Entre enero y septiembre de 2025, las personas mayores de 60 años se consolidaron como el segmento con mayor cantidad de patentamientos en Argentina, según datos de SIOMAA, una compañía de inteligencia de mercado especializada en el sector automotor argentino.

Durante los primeros nueve meses del año, este grupo registró 110.916 vehículos, lo que representa el 28,9% del total del mercado.

El dato confirma una tendencia que se mantiene firme: un público maduro, con mayor poder adquisitivo y capacidad de planificación, que sigue eligiendo el vehículo propio como símbolo de autonomía y confort.

En cuanto a las marcas, Toyota volvió a liderar entre los mayores de 60 años, seguida por Volkswagen y Fiat.

Dentro del ranking de modelos más elegidos se destacan el Toyota Yaris, el Toyota Corolla Cross, la Chevrolet Tracker, la Toyota Hilux y el Peugeot 208, modelos que combinan seguridad, confiabilidad y comodidad, atributos especialmente valorados por este segmento.

El comportamiento de este grupo etario resulta cada vez más relevante para las estrategias de las terminales, concesionarios y aseguradoras: mientras los más jóvenes enfrentan mayores barreras de acceso, los mayores de 60 años se consolidan como el motor estable del mercado automotor argentino.