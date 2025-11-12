Los bonos y las acciones argentinas siguen por el sendero alcista

Los bonos en dólares y los ADRs continúan su tendencia positiva este miércoles, con subas de hasta 5%. En ese marco, el riesgo país anota un nuevo descenso y se afirma por debajo de los 600 puntos básicos

En esta rueda, el INDEC da el dato de inflación de octubre, que se espera que se ubique cercano al índice de precios de septiembre, que se posicionó en el 2,1%.

Los títulos en moneda dura operan con ganancias de hasta 1% encabezados por el Global 2046, seguido por el Bonar 2029 (+0,5%) y el Bonar 2035 (+0,5%). Mientras que, el riesgo país medido por el J.P. Morgan se ubica en 597 puntos básicos.

El INDEC dará a conocer el dato de inflación de octubre, que las consultoras privadas estiman que se puede ubicar entre el 2% y el 2,4%.

El ministro de Economía Luis Caputo dijo a inversores en Nueva York esta semana que el país planea recomprar bonos soberanos y comenzar a acumular reservas de divisas, incluso mientras el peso cotiza dentro de su banda de fluctuación.

Acciones y ADRs

En la bolsa de Nueva York, también se prolonga el rally de los ADRs y las acciones de empresas argentinas que cotizan allí. Este miércoles, suben hasta 5,3% encabezadas por los papeles de Loma Negra, seguida de Telecom (+3,5%), Ternium (+2,8%), Grupo Supervielle (+2,7%), Banco Macro (+2,6%) y BBVA (+2,2%).

En el mercado local, el índice S&P Merval trepa 1% hasta los 2.987.103 puntos. Medido en dólares, sube 1,7% a 2.038 puntos.