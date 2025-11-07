Los bonos y las acciones cierran una semana marcada por bajas: ¿qué muestra el mercado?

Los inversores extienden la toma de ganancias tras el fuerte rally poselectoral. Este viernes, los bonos en dólares operan a la baja en Wall Street, los ADRs se hunden hasta 3% y las acciones líderes de la bolsa porteña acumulan su cuarta rueda seguida en rojo. Ahora la pregunta que sobrevuela es: ¿tienen aún combustible para retomar las alza?

En el mercado de Nueva York, los bonos soberanos Globales operan con caídas de entre 0,3% y 0,5%, encabezado por el GD46.

En ese contexto, el riesgo país se alza a 647 unidades, según la medición de J.P. Morgan. Vale detacar que tras el triunfo de las elecciones del oficialismo, los títulos argentinos protagonizaron una fuerte alza que comprimió los rendimientos y contribuyó a una merma del indicador, aunque el mercado espera que el piso del riesgo país perfore los 500 puntos básicos, lo que permitiría al Gobierno regresar a los mercados internacionales de deuda.

Las acciones siguen a la baja

Mientras tanto, los ADRs y acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street extienden su toma de ganancias con mayoría de caídas. Los retrocesos son de hasta el 3%, encabezados por el papel de Pampa Energía, seguido de Transportadora Gas (-2,2%), y Banco Macro (-1,9%). El jueves, los papeles corporativos en el exterior habían caído hasta 7,6%.

En la bolsa porteña, el índice S&P Merval retrocede 1,8% hasta los 2.918.826,35 puntos. Se trata de la cuarta baja consecutiva en pesos del panel de acciones líderes. En la rueda previa, la medición en dólares del Merval ya había perforado los 2.000 puntos.