Más allá de los escenarios "no deseados", Caputo avisa: "vamos a honrar todas las deudas"

A últimas horas de la noche, Luis Caputo, el ministro de Economía volvió a responder consultas de los tuiteros en relación al dólar, la banda cambiaria y la deuda. Uno de ellos, planteó uno de los riesgos que toman en cuenta los analistas económicos vinculado a los abultados vencimientos que tiene que cumplir el Tesoro en los próximos meses, con escasos dólares acumulados y en un momento complejo para el Gobierno de turbulencia financiera.

"Toto, consulta, que quizás puede ser la duda de varios. Teniendo en cuenta los vencimientos que tiene el tesoro en el corto plazo, la cantidad de dólares que tiene actualmente y que, en estos precios, no va a comprar dólares, cómo tienen pensado afrontar esos compromisos?", consultó el usuario @eemaema en la red social X (ex Twitter).

A lo que Caputo respondió: "Buena pregunta. En el equipo económico siempre trabajamos pensando en los escenarios no deseados. Esta no es la excepción. No nos agarra de sorpresa. Hace meses que estamos trabajando en diferentes alternativas. Como siempre, solo anunciaremos algo cuando sepamos que está concretado. Pero demás está decirte que vamos a honrar todas las deudas, como lo hemos venido haciendo desde que asumimos, aún con muchos menos recursos que ahora. Saludos".

Buena pregunta. En el equipo económico siempre trabajamos pensando en los escenarios no deseados. Esta no es la excepción. No nos agarra de sorpresa. Hace meses que estamos trabajando en diferentes alternativas. Como siempre, solo anunciaremos algo cuando sepamos que está… https://t.co/KGaWhtznKE — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 17, 2025

Los vencimientos de deuda

Actualmente, el Tesoro cuenta con aproximadamente u$s 1.100 millones en las arcas del Banco Central, una cifra que luce exigua frente a los compromisos que deberá afrontar hasta enero inclusive, que suman u$s 8.100 millones.

Este descalce es seguido de cerca por el mercado, que ya especula con los distintos escenarios posibles. El más pesimista contempla un default de deuda, algo que los analistas consideran poco probable en este momento, dado que el Gobierno ha reiterado en varias oportunidades su compromiso de honrar todos los pagos.

En el otro extremo, el escenario más optimista incluye una reducción del riesgo país impulsada por un resultado electoral favorable en octubre, que podría facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de crédito y aliviar las tensiones de financiamiento.