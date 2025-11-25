Mercado cambiario: después del feriado y la baja de tasas, el dólar oficial pegó un "salto"

El dólar oficial trepó casi $60 en cuatro ruedas en el segmento mayorista y tocó máximos desde inicios de noviembre ante la sostenida baja de tasas, en una jornada que el mercado volvió a concentrar la atención del mercado tras el feriado, luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, negara la existencia de un supuesto crédito por u$s20.000 millones con grandes bancos estadounidenses, entre ellos J.P. Morgan, Bank of America y Citigroup.

El tipo de cambio mayorista avanzó $22,5 hasta los $1.447,5 este martes y mantiene una distancia de más del 4,2% con el techo de la banda. El volumen operado en el segmento de contado fue mayor a u$s478,4 millones, según especialistas

El BCRA volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% nominal anual. El movimiento impulsó una caída en los rendimientos de instrumentos de corto plazo (cauciones y repos), incrementó la liquidez en pesos y, al mismo tiempo, reforzó la presión estacional sobre la demanda de dólares.

En ese contexto, los contratos de dólar futuro operaron con subas generalizadas de hasta 1,4%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de noviembre llegará a $1.449 y que en diciembre lo hará a los $1.488. En total, se negociaron futuros por u$s1.911 millones.

El dólar minorista cerró a $1.420,51 para la compra y $1.471,87 para la venta, según el promedio de entidades financieras publicado por el BCRA, lo que implica un aumento semanal de 2,6%.

En tanto, en el Banco Nación (BNA), la divisa norteamericana cerró $1.470 para la venta, una suba de 1,4% desde la última rueda de la semana pasada. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.911.

Entre financieros, el dólar MEP escala 1% a $1.474,8, al tiempo que el contado con liquidación (CCL) trepa 0,5% a $1.516,75. En el mercado informal, el dólar blue subió a $35 a $1.460 para la venta.