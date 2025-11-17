Mercado cripto al cierre del año: ¿rápida recuperación o consolidación prolongada?

El desempeño de las criptomonedas este año no depende sólo de su propio ecosistema, sino de factores macro: política monetaria, liquidez global, apetito por riesgo. Por ejemplo, según Fidelity, el hecho de que las tasas de interés puedan bajar y haya mayor liquidez sería un “one-two punch” (doble impacto) potencialmente favorable para activos como Bitcoin.

Pero ya hay señales de que esa ventaja se está erosionando: un dólar encarecido y expectativas de más moderación en los recortes de tasas están generando un “modo riesgo-off” – es decir, los inversores evitan activos volátiles como las cripto.

Esto significa que el cierre del año podría depender fuertemente de la evolución de estos macro-factores: si la liquidez se retrae o la política monetaria se endurece, las criptomonedas podrían sufrir.

Bitcoin: ¿consolidación o nuevo impulso?

Bitcoin viene de un año de fuertes avances, pero también de una reciente corrección. Un informe de Galileo Digital Assets (según medios) señala que la firma “Galaxy Digital” rebajó su pronóstico de fin de 2025 para Bitcoin de US$185.000 a US$120.000, citando menor impulso del mercado.

Otros analistas como los de Bernstein estiman que la subida podría extenderse hasta 2027, con picos cercanos a US$200.000 en los próximos 6-12 meses.

Además, según Equiti, el cuarto trimestre suele concentrar hasta ~60 % de las ganancias anuales de Bitcoin — lo que sugiere que el cierre del año puede ser clave.

Entonces, lo que podría pasar:

* Si los factores macro-externos se mantienen favorables (tasas estables o bajando, mayor liquidez, flujos institucionales), Bitcoin puede experimentar un impulso adicional hacia nuevos máximos.

* Si esos factores se deterioran, podría entrar en fase de consolidación o corrección hasta encontrar un soporte más firme.

Para América Latina, la implicación es que las inversiones en BTC deben hacerse con una visión de mediano-largo plazo, y considerando la volatilidad y el impacto de los factores globales.

Ethereum y las altcoins: ¿recuperación funcional?

Ethereum se ha diferenciado de Bitcoin porque más que sólo activo “reserva de valor”, tiene un componente funcional: contratos inteligentes, staking, tokens, etc. Según Fidelity, Ethereum ha quedado rezagado respecto a Bitcoin, pero podría “alcanzar” terreno si aumentan la demanda de activos tokenizados y se clarifican regulaciones sobre finanzas descentralizadas.

Por su parte, Standard Chartered elevó su pronóstico para fin de 2025 para ETH a US$7.500, desde US$4.000, basándose en que el crecimiento del sector de stablecoins (que funciona mucho sobre Ethereum) impactará positivamente.

Si Ethereum logra activar esos “gatillos funcionales” (staking, tokenización, regulación clara) podría moverse sustancialmente al alza. Pero si se queda sólo como un activo más, sin catalizador funcional fuerte, puede quedarse rezagado o moverse a la par de Bitcoin sin superarlo.

Riesgos

* Una subida imprevista de tasas de interés que reduzca liquidez y apetito por riesgo.

* Reducción de flujos institucionales hacia ETFs de cripto o salidas netas de esos fondos.

Problemas de regulación, hackeos o crisis de confianza que impacten el mercado cripto en general.

* En el plano latinoamericano: fluctuaciones cambiarias, regulaciones locales desfavorables, impacto de la inflación doméstica.

Escenarios probables para fin de año

Escenario optimista: Bitcoin puede subir hasta rangos entre US$120.000-US$150.000 si los catalizadores funcionan, y Ethereum puede moverse hacia US$6.000-US$8.000.

Escenario moderado: Ambos activos consolidan, Bitcoin se mantiene en torno a los US$100.000-US$120.000, Ethereum en US$4.000-US$6.000.

Escenario más cauteloso: Corrección mayor, si los factores macro se tornan adversos; Bitcoin podría caer hacia soportes técnicos importantes, Ethereum tardaría más en recuperarse.

Implicancias para productores/agro-inversores en Argentina

Para quienes están en sectores como el agro en Argentina, la clave es:

* Entender que el mercado de cripto es de alta volatilidad: no es sustituto de una estrategia productiva, sino posible diversificación de riesgo.

* Si se decide entrar, hacerlo con porcentaje limitado del portafolio, con visión de mediano plazo, y estar atento a los indicadores macro globales (tasas, liquidez, flujos institucionales).

* Considerar la dolarización: muchas inversiones cripto están en dólares; en Argentina, la cotización del dólar + inflación pueden modificar fuertemente el perfil de riesgo/retorno.

* Tener en cuenta la regulación local: el tratamiento impositivo de criptoactivos, la normativa cambiaria y de activos digitales puede alterar el escenario.