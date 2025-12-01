Merval, bonos y riesgo país: ¿cómo arrancan diciembre los mercados financieros?

El S&P Merval en dólares trepa por quinta jornada consecutiva y supera los 2.000 puntos, pero los bonos soberanos cotizan a la baja este lunes, luego de una ganancia de los hard dollar de 0,3% promedio durante noviembre. En tanto, el riesgo país se ubica en torno a 649 puntos básicos.

El índice bursátil avanza 0,4% a 3.037.500,78 en pesos, mientras que su contraparte en dólares lo hace 2,1% a 2.034,84 puntos y encadena su quinta suba consecutiva. A nivel individual, las acciones operan con mayoría de subas, encabezadas por Transener (+3,9%) y Aluar (+3,3%).

Por su parte, los ADRs operan con mayoría de bajas en Nueva York, en sintonía con los principales índices del mundo, que retroceden hasta 0,5% liderados por el Dow Jones.

En tanto, los títulos en dólares operan con bajas generalizadas en la plaza local, mientras que en el exterior cotizan con disparidad. El Global 2041 cae 1% y lidera las pérdidas.

Especialistas consideran que el escenario internacional se recompondrá y que habrá una "suba de fin de año", con un dólar en torno a los valores actuales, con riesgo país bajando, tasas en pesos estables y acciones con un 'rally' alcista que dejara grandes ganancias.