Netflix decidió aumentar un 25% todos los planes: ¿cuánto cuesta cada plan?

Netflix oficializó un incremento del 25% en sus tarifas a partir de este mes, apenas cuatro meses después del último ajuste. La empresa informó los nuevos valores base de sus planes Básico, Estándar y Premium, que luego, al sumar IVA e impuesto a las Ganancias, arrojan importes finales sensiblemente más altos para los usuarios en la Argentina.

Tras la actualización, los planes de la plataforma quedan establecidos en:

Básico: $13.769 ($8.999 sin impuestos)

Estándar: $22.949 ($14.999 sin impuestos)

Premium: $30.599 ($19.999 sin impuestos)

Miembro extra: $8.261 (uno en Estándar, dos en Premium) ($5.399 sin impuestos)

La compañía remarcó que el ajuste acompaña mejoras técnicas y de catálogo, aunque el aumento repercute de lleno en el bolsillo de los usuarios, que ya habían afrontado una suba significativa en agosto"

Qué ofrece cada plan de Netflix

* Básico – $13.769 mensuales: Incluye acceso ilimitado a juegos, series y películas sin publicidad. Permite ver y descargar contenido en un solo dispositivo y cuenta con resolución 720p (HD).

* Estándar – $22.949 mensuales: Brinda reproducción y descargas en dos dispositivos simultáneos, en 1080p (Full HD). Ofrece la opción de agregar un miembro extra que no resida en el mismo hogar.

* Premium – $30.599 mensuales: Permite ver contenido en cuatro dispositivos compatibles a la vez, sumar hasta dos miembros extra, acceder a calidad 4K (Ultra HD) + HDR, descargar en seis dispositivos, y disfrutar del audio espacial de Netflix.