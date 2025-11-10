PEM 2025: el mayor evento de marketing de la región llega a Rosario

Este jueves 13 de noviembre, el Bioceres Arena de Rosario será sede del PEM 2025 “Desafiemos lo que sabemos”, uno de los eventos de marketing y comunicación más esperados de la región. Esta nueva edición promete reunir a profesionales, emprendedores y empresas líderes en torno a las tendencias que están redefiniendo la industria: inteligencia artificial, growth marketing, marketing B2B y transformación digital.

El encuentro, organizado por la Comunidad PEM, busca generar un espacio de intercambio de ideas, innovación y networking, donde expertos nacionales e internacionales compartirán experiencias sobre cómo las nuevas tecnologías y los cambios en los hábitos del consumidor están transformando la forma de comunicar y hacer negocios.

Entre los speakers destacados figuran referentes del ámbito tecnológico, publicitario y empresarial, que abordarán casos reales de aplicación de IA en estrategias de marketing, automatización de procesos, creación de contenido y análisis de datos. También habrá paneles dedicados al impacto de la inteligencia artificial en la creatividad y la ética de las marcas.

Además, el evento incluirá espacios de interacción, workshops y presentaciones en vivo, orientados a brindar herramientas prácticas para la adaptación a un entorno digital en constante evolución.

El PEM (Pensemos en Marketing) se ha consolidado como el mayor evento de marketing del interior del país, con ediciones anteriores que reunieron a más de 3.000 asistentes y a más de 50 speakers. Este año, la propuesta apunta a ir más allá del conocimiento técnico y promover una mirada crítica sobre el papel del marketing en un contexto de cambio acelerado.

Las entradas ya están disponibles en la web oficial del evento y se espera una convocatoria récord, impulsada por el creciente interés en la aplicación de la inteligencia artificial en la comunicación y los negocios.

Speakers 2025

Eliana Bracciaforte: Emprendedora en tecnología, cofundadora de Workana —la mayor plataforma de talento remoto de Latinoamérica—. Formación en administración y MBA (IAE Business School). Referente en liderazgo, innovación y diversidad.

Tema: Inteligencia de talento y tecnología para un marketing global

Franco Pisso: Abogado y Máster Internacional en Oratoria. Docente y formador en comunicación y liderazgo. Especialista en construir mensajes persuasivos y presentaciones de alto impacto para negocios.

Tema: Inteligencia de comunicación: persuadir, inspirar, movilizar

Walter Castro: Doctor en Economía (ESEADE) y Máster en Dirección de Empresas. Profesor y consultor. Trabaja en estrategia y análisis económico aplicados a entornos complejos y decisiones comerciales.

Tema: Inteligencia estratégica: datos, contexto y decisiones en marketing

Dylan Rosemberg: Fundador y CEO de Growth Rockstar. Experiencia en +400 empresas de LATAM. Integra growth, producto y estrategia para escalar negocios. Formación ejecutiva (Harvard Business School).

Tema: Inteligencia de crecimiento: marketing, producto y experimentación

Ramiro Rodríguez André: Especialista en transformación digital y growth; fundador de Cuatro de Enero. Acompaña compañías tecnológicas y de consumo en la adopción de estrategias de marketing de alto impacto.

Tema: Inteligencia integral: humana, digital y de datos para potenciar el marketing