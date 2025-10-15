¿Por qué el salvataje de EEUU podría alcanzar los u$s40.000 millones?

El titular del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, aseguró que el salvataje de Washington a la Argentina alcanzaría los u$s40.000 millones, de los cuales u$s20.000 millones pertenecen al swap de monedas y los otros u$s20.000 millones en el mercados. Además, precisó que la autoridad estadounidense compró nuevamente pesos en el mercado local este lunes.

“Estamos trabajando en una facilidad de 20.000 millones que estaría junto a nuestra línea de swap, con bancos privados y fondos soberanos que, creo, apuntarían más al mercado de deuda”, dijo a periodistas en Washington. “Así que eso totalizaría 40.000 millones para Argentina”, precisó.

*BESSENT SAYS ACTION WILL TOTAL $40B FOR ARGENTINA



El Tesoro de EEUU volvió a comprar pesos.



Bessent: Argentina tendrá el respaldo de EE. UU. mientras continúe con estas políticas.



El anuncio se produjo mientras Javier Milei y el equipo estadounidense trabajan en la adopción de un swap de monedas por u$s20.000 millones entre el Tesoro estadounidense y el Banco Central (BCRA) la semana anterior.

Tras la información, los mercados reaccionaron positivamente: los ADRs saltaron hasta 8%, mientras que el dólar se desinfla a $1.357, debajo del cierre previo, y la bolsa porteña sube 4%.