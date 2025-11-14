Récord de Warrants: con Santa Fe como protagonista, el instrumento no para de crecer

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que, entre enero y octubre de 2025, se emitieron warrants en dólares por 1.960 millones y en pesos por 159.161 millones, mientras que para el mismo período de 2024 las emisiones en dólares habían sido de 965 millones y en pesos de 94.188 millones. Esto representa un aumento interanual del 102% en dólares y de un 69% en pesos, según información procesada por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional.

Un warrant es un instrumento de financiamiento que permite obtener crédito utilizando mercadería como garantía. Es una herramienta ágil y eficiente que se viene consolidando en el sector agroindustrial y las economías regionales.

En todo el 2024 la emisión de estos instrumentos había alcanzado en dólares los 1.076 millones y en pesos 108.924 millones, es decir, que en octubre de 2025 ya se superaron los valores alcanzados en todo el año pasado.

Los warrants pueden ser utilizados para una amplia diversidad de productos. Los emitidos hasta la fecha se encuentran distribuidos en 18 provincias y abarcan sectores como cereales, oleaginosas (tanto granos como aceites y harinas), azúcar, fertilizantes, tabaco, ganado en pie, jugo de limón, leche en polvo y cáscara deshidratada, entre otros.

La operatoria está regida por la Ley N°9.643, que fue modificada por el DNU N°70/2023, y el Decreto Reglamentario N°640/2024, que permitieron flexibilizar la herramienta, e incorporar nuevos productos.

Cabe destacar que se autorizó expresamente el uso del warrant y certificado de depósito en formato electrónico, a través de la plataforma que provee la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y/o mediante plataformas privadas, entre otros beneficios.

En ese marco la cartera agropecuaria llevó a cabo un webinar del cual participaron más de 150 empresas y entidades de todo el país interesadas en conocer mayores detalles sobre la herramienta.