Ringo Store recargado: plan de expansión y nuevas marcas

La reinauguración del Ringo Store en el shopping Alto Rosario marcó mucho más que la apertura de un local renovado: se convirtió en el primer paso visible de un ambicioso plan de expansión impulsado por Souter SA. Pablo Bruni, director comercial de la compañía, explicó que la nueva tienda funciona como emblema de una estrategia que busca potenciar la presencia de la marca y consolidar un concepto de retail más amplio y sofisticado dentro del mercado del calzado.

Según Bruni, el Ringo Store dejó de ser exclusivamente un espacio dedicado a la fabricación nacional —históricamente el corazón del negocio— para transformarse en un hub que integra distintas unidades de la compañía. Hoy conviven allí las líneas urbanas y casuales de Ringo (zapatillas urbanas, zapatos formales, borcegos, náuticos y modelos casual), la estética sofisticada y de diseño de L’epoque, el calzado confeccionado con materiales libres de origen animal de Rolling Vegan, y las propuestas outdoor y de tiempo libre de Ringo Active.

Esta ampliación de portafolio responde, en parte, al crecimiento de la oferta: incorporando más líneas femeninas. En los nuevos locales ya aparecen modelos para mujer provenientes de marcas brasileñas, una categoría que hasta hace muy poco no formaba parte del universo Ringo.

La tienda del Alto Rosario funciona como modelo conceptual. En la reinauguración, el shopping no solo apoyó la propuesta, sino que otorgó a la marca una ubicación superior, con mayor superficie, depósito ampliado y vidrieras más generosas. “Quedó realmente muy lindo”, destacó Bruni, quien adelantó que este formato será replicado en los locales que necesiten una actualización estética, tanto en Rosario como en Córdoba y Buenos Aires. El objetivo no es “rejuvenecer” los espacios, sino darles una nueva impronta visual que acompañe la evolución de la marca y del consumidor.

El plan de expansión no se limita a la renovación. Souter SA proyecta abrir al menos dos nuevos locales exclusivos bajo la identidad Ringo Store: uno en Córdoba y otro en Buenos Aires, ambos previstos para 2026. Estas aperturas reforzarán el posicionamiento de la marca en centros urbanos estratégicos y consolidarán su propuesta multiformato.

Con nuevas líneas, diseño renovado, marcas integradas y un enfoque que combina producción nacional con importación selectiva, Ringo Store se prepara para inaugurar una etapa de crecimiento sostenido. En el Alto Rosario, ya se puede ver la primera expresión de esa transformación que busca reposicionar a la marca como un actor clave en el mercado del calzado argentino.

