Rosario, capital del networking: cómo BNI convirtió la colaboración en el nuevo motor de los negocios argentinos

Rosario no tiene fundador ni fecha de fundación. Se construyó sola, con trabajo, empuje y una dosis de colaboración que, décadas después, parece explicar por qué BNI eligió esta ciudad como sede de su primera convención nacional. Más de 500 empresarios, consultores y emprendedores de todo el país se reunieron para celebrar el crecimiento de la organización que convirtió el networking en una verdadera herramienta de desarrollo empresarial.

Una red que crece desde el interior

“Estamos siendo anfitriones en Rosario de la convención nacional de BNI, muy contentos porque superamos los quinientos miembros a nivel país y más de trescientos están hoy acá”, explicó Andrés Pederiva, director ejecutivo de BNI Rosario.

Detrás de las cifras, hay un modelo que rompe con la lógica tradicional del negocio competitivo:

“En BNI construimos el mejor lugar para hacer negocios, pero lo hacemos ayudando al otro a crecer. Si crece el entorno, crecemos todos”, resume Pederiva.

Ese espíritu colaborativo es lo que, según los propios empresarios, explica el boom de BNI en Rosario y su expansión a Casilda, San Lorenzo y otras localidades de la región. Desde la pospandemia, la ciudad suma dos nuevos equipos por año, cada uno con entre 25 y 60 integrantes de rubros distintos, bajo una regla clave: no pueden convivir dos empresas con el mismo giro de negocio.

El resultado es una red dinámica que no compite, sino que se complementa.

La fuerza de las relaciones

“Este tipo de espacios son muy útiles porque nos sirven en muchos niveles: profesional, humano y estratégico”, sostiene Eugenio Picazo, director de Crecimiento de BNI Rosario.

En un año económico desafiante, asegura que “hacen falta espacios colaborativos, generosos, donde puedas pedir ayuda y otros quieran ayudarte”.

Rosario no solo consolida su rol en el esquema nacional, sino que ya exporta su modelo a otras provincias. “Estamos viendo crecimiento en Córdoba, Buenos Aires y en ciudades a menos de una hora y media de Rosario”, adelantó Picazo, quien confirmó que la región santafesina se convirtió en la séptima más importante del mundo dentro de BNI.

La cultura del “ganar dando”

El lema de BNI —Givers Gain, o “ganar dando”— se volvió una declaración de principios entre los asistentes a la convención.

“Superamos cualquier expectativa. Hay más de 500 personas aquí y el 75% de los miembros del país están presentes”, destacó Francisco Masiá Rojkín, director de Relaciones Institucionales de BNI Argentina.

El evento incluyó rondas de speed networking, capacitaciones y talleres sobre liderazgo, valores y cultura empresarial. “No somos competidores: fomentamos la especialización y la cadena de valor. Eso hace que cada integrante potencie al resto”, remarcó.

Rosario como polo de convenciones

BNI no solo eligió Rosario como sede por su crecimiento interno: también lo hizo por su proyección.

“Desde el año pasado somos parte del Buró de Convenciones de Rosario, y estamos trabajando para que la convención latinoamericana de BNI se realice aquí en 2026”, adelantó Masiá Rojkín.

El objetivo es claro: posicionar a la ciudad como polo regional de eventos empresariales, alineado con el Foro Regional Rosario y otras instituciones de peso.

Una identidad que tracciona

Para Carolina Gázquez, directora de Operaciones de BNI Rosario, el secreto del crecimiento está en la cultura local: “Rosario crece porque tiene una identidad colaborativa única. Formamos equipos interdisciplinarios, capacitamos y rentabilizamos cada acción. Queremos que las empresas no se quieran ir”.

Hoy la red cuenta con ocho equipos activos en la ciudad y más de 530 miembros a nivel nacional, con nuevas aperturas en marcha.

La ejecutiva lo resume así: “BNI es un lugar donde los empresarios sinergian, comparten objetivos y crecen. En un mundo de tecnología, las relaciones humanas son el activo más valioso”.

Y en eso, Rosario tiene una ventaja competitiva difícil de igualar.