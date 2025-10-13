Se viene el Día de la Madre: ¿qué promociones hay con cuotas y reintegros?

Bajo el slogan “Este mes más que BNA+ … somos BNA Ma”, el Banco Nación lanza una amplia propuesta de beneficios especiales y promociones para el “Día de la Madre” que se extiende hasta el 19 de octubre, con las tarjetas de débito y crédito -Visa y Mastercard-, a través de “BNA+ MODO” en indumentaria, perfumerías, librerías y gastronomía.

Los beneficios estarán disponibles hasta el 18 de octubre en comercios adheridos y en los principales shoppings del país. Las categorías son:

* Indumentaria: descuento de hasta un 20%, con un tope de reintegro de $ 30.000 por transacción, y hasta 6 cuotas sin interés.

* Perfumería: descuento de hasta un 15%, con un tope de reintegro de $ 30.000 por transacción, y hasta 6 cuotas sin interés.

* Librería: descuento de hasta un 15%, con un tope de reintegro de $ 10.000 por transacción, y hasta 3 cuotas sin interés.

"Quienes perciban su sueldo en una cuenta del Banco accederán a un beneficio adicional del 5% sobre todos los descuentos mencionados, sin tope de reintegro, durante el período de vigencia"

Por otro lado, “Tienda BNA+”, el Marketplace de la entidad, ofrece entre el 6 y 10 de octubre, hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados. Adicionalmente, si percibís tu sueldo en la institución, tenes un 25% de descuento pagando con “BNA+ MODO”, con un tope de $25.000 por cliente, durante la promoción.

Por último, hay un Bonus Track: con la tarjeta de débito Black o Platinum, hay un beneficio exclusivo para los días 18 y 19 de octubre en Gastronomía, con un descuento de hasta un 25% exclusivo MODO, con tope de reintegro de $50.000 por tarjeta.