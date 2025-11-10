¿Se viene una "Ley Cripto" el año que viene?: detalles y alcances del proyecto fintech

Labitconf, la muestra latinoamericana de criptomonedas y blockchain, y la cuarta más antigua del mundo, realizó su 13ª edición en Argentina y fue propuesta como líder de innovación regulatoria sobre cripto en la región.

De hecho, la Cámara Fintech ya tiene un proyecto para sumar cripto a la reforma tributaria y resolver varias asimetrías. Gran parte del texto corresponde al abogado Juan Pablo Fridenberg, de extensa trayectoria en AFIP y destacada labor docente en derecho impositivo.

Esa mochila fiscal va en contra del negocio cripto, pese a todos los avances de CNV. Por ejemplo, operar el bono AL30 –el más operado y usado para la operatoria MEP– en una ALyC no paga impuesto a las Ganancias por ser un título de deuda pública.

Pero una versión tokenizada sí estaría gravada, porque las criptomonedas están alcanzadas. Lo mismo ocurriría con un dólar cripto, como el USDT, si bien no es más que una versión "tokenizada" del billete verde, también recibe el tratamiento impositivo de una moneda digital. El proyecto buscaría, así, resolver esas asimetrías, igualando el tratamiento fiscal según el activo "subyacente".

La paradoja fue justamente mencionada, de refilón, por el presidente de la CNV Roberto Silva: "Ya se puede invertir en criptomonedas con CEDEAR: en el IBIT si te gusta Bitcoin o el ETHA si te gusta Ethereum", contó el funcionario, aclarando que justamente tienen menos presión impositiva que las propias criptodivisas.

En otro momento de la charla, comparó que la tokenización es, a grandes rasgos, como un CEDEAR, ya que es una representación de otro activo, quizás revelando cómo sería la próxima regulación.

Alejandro Rothamel, director de Legales de Ripio, exhange que ya tokenizó el bono AL30 (wAL30rd) y hasta creó una versión cripto del peso (wARS), deslizó otra pista sobre lo que viene.

"Hoy tenemos una limitación: están en PSAV y no en DeFi", destacó. Es decir, la posibilidad de que un token pueda operarse de manera descentralizada en una billetera de autocustodia, de manera anónima y sin "pedir permiso", lo que generará un nuevo mercado para activos locales.