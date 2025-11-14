Subas para todos: el mercado banca el acuerdo entre EEUU y Argentina

Los activos locales se miden en la última rueda de la semana luego de que EEUU anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina. Si bien la primera reacción del mercado estuvo lejos de la euforia, ahora se dio vuelta y avanza: los bonos en dólares y los ADRs suben hasta 4,2% en las pantallas de Wall Street.

Argentina y EEUU anunciaron la suscripción de un marco para un futuro acuerdo comercial, que incluye reducción de aranceles, eliminación de trabas para arancelarias, apertura agrícola y alineamiento regulatorio. Los especialistas y los sectores involucrados aún aguardan conocer la letra chica del entendimiento para procesar el impacto concreto que podría tener en la economía local.

Es así que el Merval avanza 1,9% hasta los 2.937.949 puntos, mientras que en dólares trepa 2,1% a 1.980 puntos. Se trata de un repunte moderado si se tiene en cuenta que en la rueda previa el indicador líder de la bolsa porteña cayó 3,4% medido en pesos y 4,1% en dólares, arrastrado por el mal contexto internacional.

Los papeles que más ganancias generan son BBVA (+4,2%), seguido de Metrogas (+3,4%), Aluar (+2,9%), Sociedad Comercial del Plata (+2,9%) y Ternium (+2,8%).

Los ADRs, en tanto, cotizan con mayoría de alzas en la bolsa de Nueva York, encabezadas por Edenor (+4,2%), seguida de Loma Negra (+2,7%), Telecom (+2,3%) y Cresud (+2,3%). En el otro extremo, bajan Grupo Financiero Galicia (-1,2%) y Tenaris (-0,4%).

Bonos y riesgo país

Por su parte, tanto los bonos soberanos avanzan hasta 1,3% encabezados por los Bonares, mientras que los Bonares escalan hasta 0,9%.

En ese marco, el riesgo país medido por el J.P. Morgan cotiza flat en torno a los 616 puntos básicos.