Treinta años construyendo futuro: el Foro celebra su Cena Anual en un año histórico para Rosario

El Foro Regional Rosario celebrará su 30° aniversario con su tradicional Cena Anual este jueves 27 de noviembre en Punta Barranca, en un encuentro que reunirá a referentes de la sociedad civil, dirigentes políticos, autoridades públicas y representantes del mundo empresarial. El evento, que combina rendición de cuentas, intercambio plural y definición de nuevos desafíos, coincidirá con un año emblemático para la ciudad, que conmemora sus 300 años de historia.

En esta edición, uno de los momentos centrales estará atravesado por la presentación de una encuesta inédita sobre transparencia y acceso a la información presupuestaria, desarrollada por el Equipo de Transparencia en Cuentas Públicas Subnacionales del Foro junto a la Facultad de Ciencias Económicas. Eleonora Scaglione, integrante del equipo, anticipó que el estudio busca medir cómo perciben actores estratégicos —periodistas, legisladores nacionales y provinciales, concejales y organizaciones de la sociedad civil— la disponibilidad, utilidad y relevancia de los datos públicos en los distintos niveles de gobierno.

La medición, que complementa el modelo de transparencia y el indicador que el equipo viene elaborando desde hace tres años para ocho provincias y ocho municipios, arroja resultados tan reveladores como preocupantes.

“Es una encuesta inédita, jamás se hizo algo así en el país”, destacó Scaglione, quien agregó que la Facultad de Ciencias Económicas tuvo un rol decisivo: son sus becarios quienes conducen el trabajo de campo. Los primeros resultados se presentarán en la Cena, con el mayor grado de avance disponible, mientras la recolección de respuestas continúa.

Además de este estudio, la Cena Anual mostrará el progreso de los distintos equipos del Foro. El Proyecto Joven, una de las iniciativas más relevantes de los últimos años, expondrá sus avances en la ampliación de oportunidades laborales para jóvenes de contextos vulnerables. Desde el Eje Seguridad, se compartirán detalles del proyecto sobre tecnología aplicada a la gestión portuaria enviado a la Secretaría de Seguridad de la Nación y se presentará un modelo de transformación policial para Santa Fe.

El Eje Marco Legal y Constitucional explicará sus aportes vinculados a la reforma constitucional y la carta orgánica municipal, mientras que el Eje Comunicación estrenará un video especial por los 30 años del Foro y los 300 de la ciudad de Rosario. Paralelamente, la Directora Ejecutiva del Foro, Selva Raggio, será reconocida el próximo 20 de noviembre con el premio “Liderazgos Transformadores en América Latina – Edición 2025”, otorgado por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

En su triple aniversario —30 años del Foro, 300 de Rosario y una renovación institucional en marcha—, la Cena Anual se perfila como un espacio de diálogo y acción colectiva. No solo mostrará la trayectoria de una organización que creció como articuladora entre la sociedad civil y las instituciones públicas, sino que pondrá sobre la mesa una radiografía precisa de la transparencia fiscal en Argentina y las barreras estructurales que aún persisten para fortalecerla.

