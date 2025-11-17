Wall Street: los bonos en dólares operan mixtos y el Merval sigue de racha

Los bonos soberanos en dólares de Argentina operan mixtos en Wall Street, donde alternan leves alzas y bajas en el inicio de la semana. La bolsa porteña, en tanto, extiende el tono positivo con el que terminó la semana pasada tras el anuncio del acuerdo comercial con EEUU y este lunes el índice S&P Merval continúa al alza.

Los bonos Globales, emitidos bajo jurisdicción extranjera, operan con mayoría de alzas. Por el momento, los movimientos son tenues y apenas rozan el 0,1%. En cambio, los Bonares, que se rigen por la legislación argentina, cotizan con mayor disparidad.

En la bolsa local, las acciones extienden su andar alcista. El índice S&P Merval trepa 0,3% hasta los 3.001.680 puntos. El viernes, el panel líder de la bolsa porteña había saltado 3,8% luego de la confirmación de la firma del marco para avanzar en un acuerdo comercial con EEUU.

Medido en dólares, el Merval avanza este lunes hasta los 2.023 puntos.