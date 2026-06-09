Claves del día: blanqueo inmobiliario, otra automotriz china llega a Rosario y morosidad récord

El Gobierno nacional avanza con su proyecto de "inocencia fiscal", una iniciativa que busca facilitar la utilización de dólares no declarados para operaciones inmobiliarias. La apuesta oficial es clara: reactivar un mercado que históricamente funcionó en moneda estadounidense y que todavía conserva una enorme masa de ahorro fuera del sistema financiero.

La medida apunta a simplificar operaciones, reducir controles sobre fondos utilizados para la compra de inmuebles y generar incentivos para que parte de los dólares guardados en cajas de seguridad, cuentas en el exterior o directamente fuera del circuito formal vuelvan a participar de la economía real.

La estrategia no aparece sola. Casi en simultáneo se conoció el desembarco del primer REIT argentino en el mercado de capitales. Se trata de un instrumento ampliamente utilizado en Estados Unidos y otros mercados desarrollados que permite invertir en desarrollos inmobiliarios sin necesidad de comprar una propiedad completa. La novedad marca un intento por modernizar el acceso al sector y ampliar las alternativas de inversión para ahorristas e inversores institucionales.

Mientras el Gobierno busca atraer dólares hacia el ladrillo, otro dato muestra la contracara del sistema financiero argentino: la morosidad sigue creciendo.

Los últimos datos indican que casi 5,3 millones de personas acumulan más de tres meses de atraso en sus obligaciones financieras. La situación es especialmente delicada entre los menores de 30 años, un segmento que ingresó masivamente al sistema financiero a través de billeteras digitales, créditos online y financiamiento de consumo obtenido con apenas unos clics desde el celular.

La deuda de las familias ya representa aproximadamente el 6,5% del Producto Bruto Interno y los niveles de incumplimiento son significativamente más elevados en fintech y cadenas comerciales que en los bancos tradicionales. El fenómeno comienza a generar preocupación porque podría transformarse en uno de los principales límites para una recuperación sostenida del consumo.

En paralelo, una de las empresas tecnológicas más influyentes de América Latina decidió redoblar su apuesta. Mercado Libre anunció una inversión de US$ 4.600 millones en México destinada a fortalecer logística, innovación tecnológica y servicios financieros. La magnitud del desembolso confirma que el negocio financiero se transformó en uno de los principales motores de crecimiento de la compañía fundada por Marcos Galperin.

En Rosario desembarca otra marca de vehículos chinos más. Se trata de la llegada oficial de Leapmotor, una automotriz china respaldada por Stellantis que llegará de la mano de DECA Eléctricos S.A., empresa vinculada al Grupo Quijada y al concesionario Avec. El movimiento se suma a la avanzada de marcas chinas que están modificando el mapa automotor argentino y refleja la creciente influencia de China en sectores que van desde la movilidad hasta la energía y la infraestructura.

Todo esto sucede mientras el mundo sigue operando bajo un clima de enorme volatilidad.

El petróleo Brent llegó a acercarse a los US$ 100 por barril impulsado por la escalada en Medio Oriente. El dólar volvió a fortalecerse como refugio global, los inversores buscaron cobertura y los mercados financieros registraron movimientos extremos en distintas regiones.

Argentina, sin embargo, volvió a mostrar una dinámica propia. El dólar mayorista continuó recuperando terreno, el Banco Central intervino comprando divisas, las reservas siguieron bajo presión y las tasas de plazo fijo permanecieron en niveles cada vez más negativos frente a la inflación.

En ese contexto, la Ciudad de Buenos Aires informó una inflación mensual de 2,1%, la más baja desde agosto del año pasado, mientras Economía prepara una nueva licitación de deuda con instrumentos duales, dólar linked y bonos en moneda estadounidense para seguir administrando los vencimientos de corto plazo.