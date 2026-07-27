Los precios mejoraron, pero el tiempo apremia: qué hacer con los granos y los pesos

Después de varias semanas de recuperación en los mercados agrícolas, el foco ya no pasa únicamente por el precio disponible. La verdadera oportunidad aparece en cómo capturar valor entre el mercado físico, los futuros y las alternativas financieras.

El último informe de DATA Miazzo sostiene que las actuales condiciones permiten diseñar estrategias diferentes según cada cultivo, aprovechando premios en la curva de futuros, mejores tasas de financiamiento y una mejora en algunos indicadores comerciales.

Soja: vender sí, pero con estrategia

Para la soja, el escenario es claramente más favorable que semanas atrás.

El informe considera que el disponible se encuentra en una "zona de venta", aunque destaca que el pase hacia noviembre agrega alrededor de US$ 10 por tonelada, equivalente a una tasa anual cercana al 10%.

La recomendación es comenzar a fijar precios tanto de la mercadería remanente como de una parte de la próxima campaña, aprovechando que la combinación de tensión geopolítica, petróleo, demanda china y fondos especulativos podría no sostenerse indefinidamente.

Si el productor necesita liquidez inmediata, vender disponible sigue siendo una alternativa válida. Pero quienes tengan espalda financiera pueden capturar un mayor rendimiento utilizando futuros y aprovechando el carry del mercado.

Maíz: los futuros ofrecen una oportunidad

En maíz el diagnóstico es diferente. Aunque el precio disponible ronda niveles considerados aceptables, el informe destaca que el mercado paga un premio cercano a US$ 8 por tonelada hacia diciembre, generando una tasa anual superior al 10%.

La sugerencia es poner precio tanto a la producción actual como a parte del maíz temprano de la próxima campaña.

Incluso para quienes todavía no finalizaron la cosecha, la recomendación pasa por cubrir producción con contratos a diciembre para asegurar valores cercanos a los US$ 196 por tonelada, dejando abierta la posibilidad de administrar el resto de la mercadería según evolucione el mercado.

Trigo: llegó el momento de vender

Donde el mensaje aparece mucho más contundente es en trigo. Según DATA Miazzo, seguir esperando pierde atractivo porque el mercado comienza a acercarse al empalme comercial.

El informe sostiene que el conflicto en el Mar Negro ya dejó de impulsar los precios y recomienda vender el disponible alrededor de los US$ 210 por tonelada.

Además, considera conveniente comenzar a fijar precios para la próxima cosecha para quienes no aprovecharon anteriormente los valores de entre US$ 226 y US$ 229.

¿Conviene cubrirse con futuros?

La respuesta del informe es afirmativa.

En soja, la estrategia de vender futuros continúa siendo más conveniente que vender disponible e invertir los pesos en Lecaps, ya que permite capturar mejores ingresos proyectados.

En maíz también se prioriza la utilización de futuros para septiembre y diciembre, aprovechando la pendiente positiva de la curva.

La lógica es sencilla: el mercado remunera la espera mediante mejores precios futuros, haciendo que la cobertura resulte más rentable que desprenderse inmediatamente de la mercadería.

¿Es momento para comprar insumos?

El informe muestra un escenario mixto.

Durante junio, la relación insumo-producto fue favorable para la soja en la mayoría de los insumos analizados respecto del año anterior, aunque algunos productos registraron aumentos mensuales importantes, como el glifosato.

En maíz, en cambio, la relación continúa siendo menos favorable.

Más que recomendar compras masivas, el análisis sugiere monitorear cuidadosamente las relaciones de canje antes de tomar decisiones.

¿Dónde conviene invertir los pesos?

Además de las decisiones comerciales, DATA Miazzo dedica un apartado a la administración financiera.

El informe mantiene la preferencia por los bonos ajustados por inflación (CER), tanto en plazos cortos como largos, priorizando especialmente el TZX28.

No obstante, también señala que las Lecaps ganaron atractivo respecto de informes anteriores gracias a una mayor liquidez y rendimientos superiores a los plazos fijos y a varios fondos comunes de inversión.

La clave pasa por administrar, no por adivinar

El informe deja una conclusión clara: el escenario actual ofrece oportunidades, pero exige mayor gestión comercial.

Mientras el trigo parece haber alcanzado una zona donde esperar aporta poco valor adicional, soja y maíz permiten capturar mejores resultados mediante el uso de futuros, financiamiento y estrategias de diferimiento de ventas.

En un mercado atravesado por factores climáticos, geopolíticos y financieros, la diferencia ya no pasa solamente por producir más, sino por administrar mejor el momento de vender, cubrir riesgos y gestionar la liquidez.