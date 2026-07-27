Qué arriesga Santa Fe si la crisis entre Milei y Lula deja de ser política y pasa a los negocios

No se trata de una relación comercial más. Brasil es el principal socio comercial de la Argentina desde hace décadas y el principal destino para buena parte de las exportaciones industriales del país. En 2025, el intercambio bilateral alcanzó US$ 31.195 millones, el mayor volumen registrado en trece años, mientras que las exportaciones argentinas al mercado brasileño sumaron US$ 12.771 millones.

Santa Fe ocupa un lugar central dentro de esa relación. La provincia es uno de los principales motores exportadores del país y buena parte de su entramado industrial tiene vínculos directos o indirectos con Brasil. Automóviles, autopartes, maquinaria agrícola, metalurgia, alimentos y productos químicos forman parte de una integración productiva construida durante décadas, donde muchas empresas producen pensando en un mercado de más de 210 millones de consumidores.

Durante años, la relación entre Argentina y Brasil atravesó gobiernos de distintos signos políticos sin que eso modificara de manera significativa el vínculo comercial. Los empresarios aprendieron a convivir con las diferencias ideológicas porque ambos países tienen algo mucho más fuerte que los une: una integración productiva construida durante décadas.

Por eso, la decisión del gobierno brasileño de retirar a su embajador en Buenos Aires luego de las nuevas declaraciones de Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva y el juez Alexandre de Moraes encendió una alarma que va mucho más allá del terreno diplomático. La pregunta que empieza a hacerse el sector privado es otra: ¿qué ocurre si la crisis política comienza a trasladarse al mundo de los negocios?

La respuesta no es inmediata ni dramática. Nadie espera que mañana se interrumpa el comercio bilateral ni que aparezcan restricciones de un día para el otro, según el relevamiento de Ecos365 a empresarios y ejecutivos que tienen vínculos comerciales con Brasil. Pero la experiencia internacional muestra que cuando las relaciones entre dos gobiernos se deterioran de forma sostenida, las primeras consecuencias suelen sentirse donde menos se ven: en decisiones de inversión que se postergan, reuniones que se cancelan, proyectos conjuntos que pierden prioridad y empresas que prefieren esperar antes de comprometer nuevos desembolsos.

Para Santa Fe, esa posibilidad merece especial atención.

La provincia tiene una de las economías más integradas con Brasil. No sólo porque exporta productos, sino porque forma parte de cadenas industriales que funcionan de manera casi conjunta entre ambos países. Muchas empresas santafesinas producen pensando en el mercado brasileño y muchas compañías brasileñas tienen inversiones, proveedores o clientes estratégicos en territorio provincial.

El primer sector que aparece bajo la lupa es el automotriz. Brasil continúa siendo el principal destino de los vehículos y autopartes argentinos. Más de seis de cada diez vehículos que exporta la Argentina terminan en el mercado brasileño, una dependencia que convierte a ese país en un factor decisivo para toda la cadena automotriz nacional. Para Santa Fe, esto involucra no sólo a la planta de General Motors en Alvear, sino también a decenas de autopartistas y metalúrgicas que integran esa red productiva.

Algo similar ocurre con la maquinaria agrícola. Fabricantes santafesinos de sembradoras, pulverizadoras, implementos y agropartes encontraron en Brasil uno de sus mercados naturales. En este caso, el problema tampoco sería un cierre comercial, sino un fenómeno mucho más silencioso: cuando aumenta la incertidumbre, los productores brasileños suelen postergar decisiones de compra hasta tener mayor claridad sobre el escenario económico y político.

La industria metalúrgica también observa el conflicto con atención. Santa Fe concentra uno de los polos metalúrgicos más importantes del país y buena parte de sus empresas participa, de manera directa o indirecta, en cadenas industriales vinculadas con Brasil. Cualquier menor nivel de actividad del otro lado de la frontera termina impactando sobre pedidos, producción y empleo.

En alimentos y productos industrializados el riesgo es menor, aunque tampoco inexistente. Brasil continúa siendo un comprador relevante de lácteos, alimentos elaborados, productos químicos y distintas manufacturas santafesinas. Eventuales demoras administrativas o un deterioro del clima comercial podrían afectar el ritmo de esos negocios, aunque difícilmente impliquen una interrupción del intercambio.

Paradójicamente, el complejo agroexportador aparece menos expuesto. Los grandes embarques de soja, maíz, harina y aceite tienen una fuerte diversificación de destinos internacionales, por lo que el efecto directo sería mucho más limitado. Sin embargo, Brasil sigue siendo un socio estratégico dentro del Mercosur y un actor clave para la coordinación regional en materia logística, sanitaria y comercial.

Sin embargo, el mayor riesgo quizá no esté en el comercio actual, sino en el futuro. Las inversiones internacionales no responden únicamente a variables económicas. También observan la estabilidad institucional, la previsibilidad regulatoria y la calidad de las relaciones entre los países. En Santa Fe operan empresas brasileñas vinculadas al sistema financiero, la energía, la siderurgia, la logística, la construcción y la industria alimenticia. Ninguna abandonará el mercado por una disputa diplomática, pero muchas podrían optar por esperar antes de avanzar con nuevas inversiones o ampliaciones.

Ese tipo de decisiones rara vez se anuncian públicamente. Simplemente dejan de ocurrir. Para Santa Fe el tema tiene, además, una dimensión adicional. En los últimos meses, el gobierno de Maximiliano Pullaro profundizó una estrategia de internacionalización orientada justamente a fortalecer la relación con Brasil, promover exportaciones, atraer inversiones y consolidar vínculos institucionales con distintos estados brasileños. Una escalada prolongada entre las administraciones nacionales obligaría a las provincias y al propio sector privado a intensificar su propia diplomacia económica para preservar una agenda comercial que resulta demasiado importante como para quedar atrapada en la disputa política.

La historia reciente demuestra que el comercio suele resistir mejor que la política. Las empresas necesitan vender, producir e invertir mucho más allá de los cambios de gobierno. Pero también demuestra que la confianza es un activo difícil de recuperar cuando se deteriora.

Por eso, el interrogante que hoy comienza a instalarse entre empresarios e industriales no es cuánto puede durar la pelea entre Milei y Lula. La verdadera pregunta es cuánto tiempo podrá mantenerse esa pelea sin empezar a afectar las decisiones económicas.

Porque las empresas santafesinas no comercian con un presidente. Comercian con la mayor economía de América Latina. Y esa escala explica por qué, aun cuando las exportaciones no se detengan de un día para otro, una crisis política prolongada puede empezar a sentirse primero en las decisiones de inversión, luego en los proyectos conjuntos y, finalmente, en el comercio.

Esa es la razón por la que hoy la preocupación no pasa por un conflicto diplomático. Pasa por la posibilidad de que una disputa entre gobiernos termine encareciendo o frenando negocios que tardaron décadas en construirse.