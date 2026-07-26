De promesa a potencia: el plan que debate el empresariado en IDEA para cambiar la historia económica argentina

El 62° Coloquio de IDEA ya tiene fecha y lema confirmado para este año. Bajo el título “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, la cumbre empresaria más importante del país se llevará a cabo del 30 de septiembre al 2 de octubre en Mar del Plata.

El encuentro convocará a líderes del sector privado, referentes políticos y sociales para debatir cómo transformar la estabilidad macroeconómica en un proceso de inversión, competitividad y crecimiento sostenido. Un debate clave para las pymes que buscan previsibilidad para proyectar su negocio a largo plazo.

Como previa, un equipo integrado por más de 50 CEOs y expertos técnicos trabajó desde comienzos de año definiendo la propuesta. La meta central es analizar experiencias internacionales de países que lograron consolidar procesos de desarrollo duraderos para trazar una hoja de ruta compartida.

“Estamos trabajando sobre las condiciones para que la estabilidad y el crecimiento tengan continuidad en el tiempo”, remarcó Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio y CEO del Grupo Galicia. Para el ejecutivo, el desafío urgente es convertir la oportunidad actual en un desarrollo sostenido con reglas claras e integración al mundo.

Por su parte, Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina, destacó que para aprovechar esta oportunidad histórica es indispensable mirar más allá de la coyuntura. En ese sentido, puntualizó que los países desarrollados son aquellos capaces de construir instituciones sólidas y acuerdos de largo plazo.

Los cuatro ejes temáticos clave

La agenda de trabajo empresaria se articulará sobre cuatro pilares fundamentales: estabilidad, el mundo, competitividad y desarrollo. En el eje de estabilidad, se estudiarán casos de éxito como los de Israel, Perú, Chile, Polonia, Uruguay, Australia e Irlanda para aprender cómo consolidar tres dimensiones: macroeconómica, institucional y políticas de Estado.

Respecto a la visión global, se debatirán megatendencias como la inteligencia artificial, la reconfiguración geopolítica y la transformación energética. Ante estos cambios de era, la competitividad resultará un factor determinante para que el tejido productivo argentino pueda insertarse con éxito en los mercados internacionales.

En materia de competitividad interna, el debate apuntará a resolver cuellos de botella clave como infraestructura, logística, sistema tributario, regulación y financiamiento. Además, se analizarán los cambios organizacionales que las propias empresas deben encarar para competir en un entorno global cada vez más exigente.

Finalmente, el pilar de desarrollo vinculará el crecimiento económico con el desarrollo humano, la educación para el empleo y la informalidad laboral. Al respecto, Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA, remarcó la velocidad inédita de transformación del trabajo y la urgencia de formar, atraer y retener capital humano.