Sin sorpresas: Milei defendió su gestión y la Sociedad Rural renovó sus reclamos

La ceremonia oficial de la Exposición Rural de Palermo volvió a consolidarse como el principal escenario político del agro argentino. Con la presencia del presidente Javier Milei y del titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, el acto estuvo marcado por un fuerte respaldo al rumbo económico del Gobierno, aunque sin anuncios específicos para el sector productivo.

Tal como había anticipado el propio Poder Ejecutivo, el discurso presidencial no incluyó nuevas medidas para el campo. En cambio, Milei aprovechó la tribuna de Palermo para reivindicar las políticas implementadas desde el inicio de su gestión y transmitir un mensaje de confianza hacia el futuro de la producción agropecuaria.

"El campo va a volar como nunca antes en su historia", afirmó el mandatario, al sostener que las reformas económicas y la eliminación de regulaciones permitirán desplegar todo el potencial del sector. En ese sentido, defendió la reducción de la presión fiscal, el ordenamiento macroeconómico y la apertura de la economía como pilares para impulsar la inversión y la competitividad.

Sin embargo, el discurso dejó gusto a poco entre quienes aguardaban definiciones sobre una nueva reducción de los derechos de exportación u otras medidas de alivio tributario. El Gobierno optó por reafirmar el rumbo antes que anunciar cambios concretos para la actividad.

El mensaje de la Sociedad Rural

Previamente, Nicolás Pino pronunció un discurso con reconocimiento hacia varias decisiones adoptadas por la actual administración, aunque también planteó los principales reclamos que mantiene el sector.

El presidente de la SRA insistió en que las retenciones continúan siendo un impuesto distorsivo y solicitó que su eliminación quede establecida por ley, de manera que no dependa de futuras decisiones de distintos gobiernos.

Buenos amigos: Nicolás Pino y Javier Milei saludándose durante la ceremonia oficial.

"Las retenciones deben terminar para siempre", fue uno de los conceptos centrales de su intervención, acompañado por el pedido de construir reglas estables que otorguen previsibilidad a las inversiones de largo plazo.

Pino también amplió el reclamo hacia las provincias y los municipios, al cuestionar la creciente presión tributaria sobre la producción. En ese sentido, pidió a los gobernadores que acompañen el esfuerzo de competitividad reduciendo impuestos locales y tasas que, según expresó, terminan restando rentabilidad a las empresas agropecuarias.

Otro de los ejes destacados fue la necesidad de avanzar en infraestructura. El dirigente rural señaló que el deterioro de rutas, caminos rurales y obras logísticas representa uno de los principales condicionantes para mejorar la competitividad del interior productivo.

Asimismo, destacó el valor del diálogo institucional alcanzado con el Gobierno nacional, aunque dejó en claro que todavía quedan reformas pendientes para consolidar un esquema de mayor libertad económica para el agro.

Un respaldo político, pero sin novedades

El acto dejó una imagen de sintonía entre el Gobierno y la principal entidad rural del país. Milei recibió una buena recepción del público presente y volvió a posicionar al agro como uno de los motores de la recuperación económica.

No obstante, desde el punto de vista productivo, la jornada cerró sin anuncios concretos. El Ejecutivo eligió ratificar su estrategia económica y reiterar su compromiso de continuar reduciendo la carga impositiva en la medida en que las condiciones fiscales lo permitan, mientras que la Sociedad Rural aprovechó el escenario para recordar que el desafío pendiente sigue siendo eliminar definitivamente las retenciones y reducir la presión tributaria que pesa sobre la producción.