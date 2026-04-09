Claves del día: ley de glaciares, dólares en retroceso, Bioceres y dudas en campos alquilados y en la construcción

La jornada económica estuvo atravesada por un combo explosivo: tensión geopolítica, desplome de commodities y señales de cambio en la política monetaria global. El precio del petróleo sufrió una caída abrupta, reflejo de la fragilidad en Medio Oriente, donde el conflicto entre Estados Unidos e Irán sigue latente y con negociaciones en curso que buscan evitar una escalada mayor.

En ese contexto, la Reserva Federal dejó entrever la posibilidad de recortar tasas de interés, lo que golpeó al dólar a nivel global y generó un rebote en las bolsas internacionales. Wall Street reaccionó con subas contundentes, mientras en América Latina también se registraron mejoras.

Argentina no quedó al margen. El dólar continuó bajando en todos sus segmentos, acumulando una caída cercana al 10% en lo que va del año. El Banco Central aprovechó la tendencia para comprar divisas y fortalecer reservas, mientras los bonos soberanos mostraron una recuperación que permitió una baja del riesgo país.

Sin embargo, el comportamiento de los ahorristas refleja otra realidad: persiste la desconfianza y muchos continúan dolarizándose fuera del sistema, incluso en un contexto de caída del tipo de cambio.

En el plano político, la aprobación de la reforma de la ley de glaciares en Diputados marca un punto de inflexión. La iniciativa genera fuertes tensiones entre sectores productivos y ambientalistas, especialmente por su impacto en la minería, la energía y las economías regionales, abriendo un nuevo capítulo en la discusión sobre desarrollo y sustentabilidad. Para el gobierno es un nueva victoria en el Congreso.

El frente productivo muestra señales mixtas. En el agro, un informe de la Sociedad Rural advierte que sembrar trigo en campos alquilados en la zona núcleo podría generar pérdidas, debido a la combinación de altos costos y precios internacionales poco favorables. Este dato enciende alarmas en uno de los sectores clave de la economía.

A esto se suma la incertidumbre en torno a Bioceres, cuyo proceso de quiebra se extendería al menos hasta marzo de 2027, dada las decisiones del juez que entiende en la causa. La situación de la empresa, emblemática en biotecnología agrícola, agrega presión a un sector que ya enfrenta múltiples desafíos.

En la construcción, el panorama también es complejo. Empresarios del sector que se reunieron en el marco de Converge en la Bolsa de Comercio de Rosario reconocieron que el mercado está “cuesta arriba” y buscan estrategias para sostener la actividad. La reconversión hacia desarrollos más pequeños, nichos específicos y nuevos esquemas de inversión aparece como una de las salidas posibles. También estuvieron presentes las crisis de jugadores de peso como Bauen y otras, ya que entienden que eso genera desconfianza entre los pocos que buscan apostar a inversiones a mediano y largo plazo. Los escraches y protestas están pesando en el ánimo de los empresarios del rubro.

Fue en ese mismo espacio que el intendente Pablo Javkin marcó diferencias con otros esquemas de desarrollo urbano y lanzó una frase que resonó fuerte en el sector y por elevación a uno de sus pares de la región: “Acá no funciona el ‘roba pero hace’, acá las cosas se hacen sin robar”. También dijo que “en Rosario no hay oficinas blue ni compensaciones blue”. Y destacó que el crecimiento de la ciudad se apoya en actores identificables: “El desarrollo se hace con empresas familiares, con nombre y apellido”.

En contraste, algunos sectores muestran dinamismo. Una de las cadenas de farmacias más importantes del país avanza con su expansión regional y abrirá nuevas tiendas en Uruguay, consolidando su estrategia de crecimiento fuera de Argentina. Pero no desembarca en Rosario porque sigue siendo, entienden, una región alambrada legislativamente a inversiones en este rubro.

A nivel local, también se registran movimientos en el retail, con el desembarco de nuevas marcas —incluyendo firmas de indumentaria— que buscan posicionarse en el país, aunque con estrategias selectivas que dejan fuera plazas como Rosario en algunos casos. Al menos por ahora.

Entre los comerciantes que participan con locales en el shopping en Alto Rosario no cayó bien el anuncio del cobro del estacionamiento. “Si está ya complicado vender, esto desalienta al que quiere ver si compra”, coincidieron entre empresarios rosarinos que tienen sus marcas en el centro comercial.

En los mercados de commodities, además del petróleo, hubo comportamientos dispares: subieron los metales preciosos, mientras que los granos mostraron debilidad, con caídas en trigo y soja en el mercado local. En paralelo, el Bitcoin se destacó con una fuerte suba, impulsado por rumores de uso en transacciones vinculadas al comercio internacional en zonas estratégicas.

El panorama general deja una conclusión clara: entre tensiones globales, cambios financieros y decisiones políticas internas, la economía —tanto mundial como argentina— atraviesa un momento de redefinición profunda, donde cada variable puede alterar el rumbo en cuestión de horas.