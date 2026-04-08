Cortes Hilton suben 3.500 u$s/tn en 15 días y Argentina se frota las manos: el motivo

A menos de un mes de la entrada en vigor provisional del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Mercosur y la Unión Europea, el mercado exportador argentino de carne vacuna comienza a mostrar los primeros efectos concretos de la reducción arancelaria acordada para los envíos dentro de la Cuota Hilton.

Desde el 1° de marzo, los embarques de carne certificados bajo este cupo premium dejaron de tributar el arancel del 20% que regía hasta ahora para el ingreso al bloque europeo, mejorando significativamente la competitividad del producto argentino en uno de sus principales destinos de alto valor.

De acuerdo con las referencias de precios informadas al 1° de abril por la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA), los valores FOB registraron incrementos significativos en un período muy corto.

"Los cortes certificados como RAL Hilton —principalmente Garrón y Brazuelo— se ubican actualmente en torno a los u$s 24.000 por tonelada, mientras que el Bife Ancho Hilton alcanza aproximadamente los u$s 25.000 por tonelada"

Estos valores implican subas de entre u$s 3.000 y u$s 3.500 por tonelada en apenas 15 días, reflejando una rápida reacción del mercado europeo ante la mejora en las condiciones comerciales.

El impacto responde principalmente a la eliminación del costo arancelario, que permitió a los importadores europeos pagar mejores precios sin aumentar el valor final al consumidor, trasladando parte del beneficio directamente hacia la cadena exportadora argentina.

La Cuota Hilton representa históricamente uno de los negocios más rentables para la industria frigorífica nacional, ya que incluye cortes enfriados de alta calidad provenientes de novillos pesados alimentados bajo estrictos protocolos sanitarios y de trazabilidad. Alemania, Países Bajos, Italia y España concentran la mayor demanda dentro del bloque europeo.

Analistas del sector señalan que el nuevo escenario podría mejorar los márgenes de exportación y generar señales positivas para la producción ganadera, especialmente en sistemas orientados a novillos pesados y carne premium. Sin embargo, advierten que la sostenibilidad de los precios dependerá de la demanda europea, el tipo de cambio y la capacidad argentina de sostener volúmenes y calidad.

En este contexto, la mejora de precios aparece como uno de los primeros indicadores tangibles del impacto comercial del acuerdo, con expectativas de que otros productos agroindustriales comiencen a mostrar efectos similares en los próximos meses.