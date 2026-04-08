Bonos argentinos suben fuerte mientras caen petroleras por el derrumbe del crudo

Los mercados financieros argentinos atravesaron una jornada de fuerte contraste: mientras los bonos soberanos registraron importantes subas —con avances cercanos al 2,5%—, las acciones vinculadas al sector petrolero sufrieron caídas pronunciadas como consecuencia directa del desplome internacional del precio del crudo.

El movimiento respondió principalmente a factores externos. La baja del petróleo, impulsada por cambios en el escenario geopolítico y expectativas de menor tensión internacional, modificó rápidamente el humor de los inversores globales. En ese contexto, los activos de deuda emergente, entre ellos los argentinos, se beneficiaron por un renovado apetito por riesgo financiero.

Según datos del mercado, la mejora en los bonos permitió una reducción del riesgo país cercana al 10%, señal interpretada como una mejora relativa en la percepción crediticia de la Argentina en el corto plazo.

Impacto directo en el sector energético

El efecto inverso se observó en las compañías petroleras. La caída del precio del crudo redujo las expectativas de rentabilidad futura del sector energético, lo que provocó ventas masivas en acciones vinculadas a hidrocarburos tanto en la Bolsa porteña como en Wall Street.

Este comportamiento no resulta aislado: históricamente, los papeles energéticos argentinos mantienen una alta correlación con la cotización internacional del barril. Cuando el petróleo baja, las valuaciones del sector tienden a ajustarse rápidamente.

Informes recientes del mercado ya habían anticipado esta sensibilidad. En jornadas previas, las acciones petroleras llegaron a retroceder hasta 8% ante movimientos similares del crudo internacional.

Un mercado atado al contexto global

La dinámica financiera local continúa mostrando fuerte dependencia del escenario internacional. Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y las decisiones de política exterior de Estados Unidos vienen generando oscilaciones abruptas tanto en commodities como en activos financieros.

Analistas señalan que los inversores alternan posiciones entre renta variable y renta fija según la evolución del riesgo global. En este caso, el retroceso del petróleo favoreció a los bonos —considerados más defensivos— mientras castigó a las empresas energéticas.

Además, el riesgo país aún se mantiene por encima de los 600 puntos básicos, lo que refleja que, pese a mejoras puntuales, la percepción de riesgo estructural sobre la economía argentina continúa elevada.