Un grupo inversor desembolsó un millón de dólares para salvar una histórica marca alimenticia y expandirla al exterior

Resumen Ejecutivo El empresario Esteban Wolf adquirió la histórica chocolatería patagónica Abuela Goye por un monto estimado en un millón de dólares .

adquirió la histórica chocolatería patagónica por un monto estimado en un . La compra busca resolver la estacionalidad del holding (dueño de Persicco , Guapaletas y Chocorísimo ), sumando ventas de chocolate durante el invierno para estabilizar el flujo de caja.

, y ), sumando ventas de chocolate durante el invierno para estabilizar el flujo de caja. El plan estratégico contempla la apertura de 24 locales este año y una agresiva expansión internacional con foco en Brasil , Colombia y Chile .

, y . La producción mantendrá la tradición chocolatera en Bariloche, mientras que el volumen de helados se concentrará en la planta del Parque Industrial de Garín.

La gestión del flujo de caja en empresas sujetas a los caprichos del calendario es, quizás, uno de los desafíos más silenciosos pero letales para cualquier directorio. Cuando el grueso de la facturación depende de una ventana de tres o cuatro meses, sostener la estructura operativa durante la temporada baja exige una ingeniería financiera milimétrica. En este contexto, los movimientos de consolidación corporativa en el sector retail ofrecen lecciones invaluables sobre cómo diversificar el riesgo comercial. La reciente adquisición de la emblemática marca Abuela Goye por parte del empresario Esteban Wolf ilustra a la perfección una estrategia de integración diseñada deliberadamente para quebrar la tiranía de la estacionalidad y optimizar la rentabilidad de un holding en pleno crecimiento.

Con un desembolso inicial que supera el millón de dólares, el grupo controlante de firmas de consumo masivo como Chocorísimo, Persicco y Guapaletas suma una pieza fundamental a su rompecabezas. La lógica subyacente de la operación es sumamente transparente: las heladerías facturan de manera exponencial durante el verano, pero enfrentan un marcado valle de ingresos durante los meses de frío. Al incorporar a su red una línea premium de chocolates con un fuerte anclaje identitario, se genera un sólido imán de consumo para el invierno. Es una jugada clásica de complementariedad de portafolio que numerosas industrias de la región central del país intentan replicar año a año cuando buscan equilibrar sus líneas de producción y sostener las estructuras de costos a lo largo de todo el ejercicio fiscal.

El legendario inversor Warren Buffett suele advertir de forma tajante que "el precio es lo que pagas, el valor es lo que obtienes". En el caso de esta transacción patrimonial, lo que el grupo adquiere no es simplemente un recetario tradicional o una capacidad productiva instalada, sino un activo intangible de un valor incalculable: la mística de una marca fundada en la Patagonia a principios de la década de 1980, con raíces históricas que se hunden directamente en la inmigración suiza. Abuela Goye llegó a ostentar en su apogeo una red de treinta puntos de venta, incluyendo locaciones de altísimo tránsito comercial, antes de contraerse severamente durante la pandemia y quedar reducida a un puñado de operaciones. El valor latente para el comprador reside justamente en ese reconocimiento de marca residual que aún persiste en la memoria del mercado.

Escalar una operación de perfil artesanal sin diluir su identidad de origen es el verdadero gran desafío en cualquier fase de integración empresarial. La estrategia de manufactura del nuevo management propone una dualidad sumamente interesante y práctica. Por un lado, la elaboración de los chocolates mantendrá su núcleo histórico en San Carlos de Bariloche, preservando las fórmulas, la tradición y el abastecimiento de materias primas. Por otro lado, la fabricación de la nueva línea de helados con la marca de la chocolatería se centralizará en la robusta planta que el grupo opera en el Parque Industrial de Garín, la cual ya procesa cerca de un millón de kilos anuales y verá incrementado su volumen en al menos un treinta por ciento gracias a esta sinergia.

Esta bifurcación productiva funciona bajo la misma lógica que un sistema de poleas: se utiliza la fuerza bruta de la infraestructura centralizada para apalancar el volumen masivo del nuevo producto, mientras se protege celosamente el prestigio del producto core en su geografía natal. No obstante, el plan de negocios ya contempla la futura instalación de una planta automatizada de chocolates en Buenos Aires para poder abastecer el inminente salto de escala. Aquí radica la tensión natural de toda expansión corporativa: encontrar el equilibrio exacto entre el volumen necesario para ser económicamente viable a nivel internacional y la exclusividad que demanda el posicionamiento de una marca premium.

El apetito expansivo de Esteban Wolf no se detiene en los límites del mercado interno. La hoja de ruta comercial incluye la apertura de aproximadamente veinticuatro locales a lo largo del año en curso, combinando hábilmente un modelo de tiendas propias con franquicias estratégicas. Pero el verdadero salto cualitativo es el plan de regionalización, apuntando los cañones hacia plazas de alto consumo como Brasil, Colombia y Chile. Con acuerdos de distribución directa en marcha y negociaciones avanzadas para adquirir capacidad fabril en territorio brasileño, la meta es establecer un piso de veinticinco bocas de expendio internacionales en un horizonte de apenas veinticuatro meses.

La construcción de un grupo líder en el sector alimenticio requiere paciencia estratégica y una enorme agilidad para capturar las ventanas de oportunidad. Desde su ingreso inicial al sector en 2013, y pasando por las adquisiciones sucesivas en los últimos dos años, el holding ha logrado tejer una red de casi noventa sucursales. La absorción de Abuela Goye aporta un pilar estabilizador a esta estructura, transformando definitivamente a la compañía de un jugador de temporada a un operador ininterrumpido. La dinámica de adquirir marcas con trayectoria, reestructurar su modelo de monetización e inyectarles una nueva agresividad comercial demuestra cómo el capital bien dirigido puede revitalizar marcas tradicionales y adaptarlas a las exigencias operativas del retail moderno.