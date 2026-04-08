Guiño de la CNV: amplían la inversión en plazos fijos para fondos money market

La Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso una ampliación del porcentaje máximo que los Fondos Comunes de Inversión (FCI) de Dinero o Money Market Clásicos pueden destinar a depósitos a plazo fijo, una medida orientada a otorgar mayor flexibilidad operativa y optimizar la administración de liquidez dentro del sistema financiero.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución General N.º 1096, que modifica el régimen vigente para estos instrumentos de inversión de corto plazo ampliamente utilizados por empresas, billeteras virtuales e inversores minoristas. Según informó el organismo, el límite individual de inversión en cada modalidad de plazo fijo —tradicional y precancelable— se amplió del 35% al 50% del patrimonio del fondo.

De esta manera, cada tipo de depósito podrá representar hasta la mitad de la cartera del fondo de manera individual. Sin embargo, la normativa mantiene sin cambios el tope conjunto del 70% para la inversión total en plazos fijos, preservando así criterios prudenciales vinculados a la diversificación y liquidez.

Desde la CNV señalaron que la modificación surge del monitoreo permanente realizado en coordinación con el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

"El objetivo central es brindar a las sociedades gerentes herramientas regulatorias que permitan una asignación más eficiente de las inversiones y una mejor gestión del flujo de fondos en instrumentos de bajo riesgo".

Los fondos money market se caracterizan por invertir en activos de muy corto plazo y alta liquidez, como depósitos bancarios y cauciones bursátiles, lo que los convierte en una alternativa frecuente para administrar excedentes transitorios de caja. En los últimos años, su uso creció significativamente debido a su integración con cuentas remuneradas y billeteras digitales, que canalizan millones de pesos diariamente.

Especialistas del mercado financiero destacan que la ampliación del límite puede impactar en los rendimientos ofrecidos por estos fondos, ya que habilita una mayor exposición a instrumentos bancarios tradicionales, dependiendo de la evolución de las tasas de interés.

La normativa mantiene sin modificaciones las exigencias relacionadas con márgenes mínimos de liquidez y otros límites regulatorios aplicables a activos valuados a devengamiento, buscando equilibrar mayor flexibilidad con protección al inversor.

En términos generales, la medida forma parte de un proceso gradual de ajustes regulatorios impulsados por la CNV para adaptar el funcionamiento de los fondos monetarios a las nuevas condiciones del mercado financiero argentino y fortalecer su estabilidad operativa.