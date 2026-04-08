En medio de la mayor suba del petróleo, el biodiesel baja: el pedido de la industria

En un contexto de fuerte aumento del precio internacional del petróleo, impulsado por el conflicto en Medio Oriente, desde la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER) aseguran que el biodiesel puede desempeñar un rol clave para amortiguar el impacto en los combustibles en Argentina.

El biodiesel permite reducir la dependencia de importaciones de gasoil y generar valor agregado local, especialmente en provincias como Santa Fe, donde se concentra gran parte de la capacidad productiva del país.

“Es fundamental entender que más biodiesel obligatorio en las mezclas asegura hoy una baja en el precio del surtidor. Las promesas de las petroleras de mantener los precios por 45 días es por las mayores mezclas que puedan hacerse de biodiesel y bioetanol”, señaló Marcelo Kusznierz, presidente de CASFER.

Desde la entidad remarcan que Argentina cuenta con capacidad instalada suficiente para incrementar la producción de biodiesel y así contribuir a estabilizar el mercado interno, en un escenario internacional marcado por la volatilidad energética.

En ese sentido, advierten que la actual coyuntura representa una oportunidad estratégica para fortalecer la producción nacional de biocombustibles y avanzar en una mayor soberanía energética.

Cabe recordar que CASFER nuclea a empresas productoras de biocombustibles de la provincia de Santa Fe, uno de los principales polos del sector a nivel nacional.