La carne vacuna subió 11,6% en Rosario durante marzo: ¿qué pasó con el asado?

Los precios minoristas de la carne vacuna registraron en marzo un fuerte incremento en la ciudad de Rosario, consolidando una aceleración inflacionaria dentro del rubro alimentos. Según el relevamiento mensual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), los valores promedio en mostrador aumentaron 11,6% respecto de febrero y acumularon una suba interanual del 67,7% frente a marzo de 2025.

El informe refleja una recomposición significativa de los precios en la plaza rosarina, impulsada principalmente por el encarecimiento de la hacienda en pie y el traslado de costos a la cadena comercial durante las últimas semanas.

Subas generalizadas en los cortes vacunos

El aumento fue generalizado entre los distintos cortes relevados, aunque con diferencias según el tipo de producto. Entre las mayores subas del mes se destacaron:

* Osobuco: +13,9% mensual

* Paleta: +13,8%

* Tortuguita: +13,6%

Estos cortes, tradicionalmente asociados al consumo cotidiano, mostraron incrementos por encima del promedio general, reflejando una presión creciente sobre los precios de las opciones más económicas dentro del mostrador.

En contraste, los aumentos más moderados se registraron en cortes de consumo masivo como:

* Asado: +8,4%

* Picada común: +8,8%

* Matambre: +9,4%

Aun así, todos los productos relevados presentaron variaciones positivas, confirmando una tendencia alcista generalizada en el mercado minorista.

Evolución frente a otras carnes

El informe del IPCVA también comparó la evolución de las principales proteínas animales. El pollo fresco mostró un incremento del 8,6% mensual, por debajo de la carne vacuna, aunque acumuló una suba interanual del 33,8%.

Por su parte, el pechito de cerdo registró un aumento del 6,9% respecto de febrero y del 18,9% en comparación interanual, posicionándose nuevamente como la proteína con menor variación relativa de precios durante el último año.

Esta diferencia de comportamiento refuerza una tendencia observada en los últimos meses: mientras la carne vacuna ajusta valores con mayor rapidez ante cambios en costos ganaderos, el pollo y el cerdo mantienen una dinámica más estable gracias a ciclos productivos más cortos y mayor previsibilidad en la oferta.

Impacto del precio de la media res

El relevamiento también mostró que el valor de la media res en Rosario aumentó 11,6% en marzo, en línea con los precios minoristas, y acumuló una suba del 62,9% interanual.

Este indicador resulta clave para explicar la evolución del mostrador, ya que representa el principal costo de abastecimiento para carnicerías y supermercados. La suba evidencia el traslado directo de los aumentos registrados en el mercado ganadero hacia el consumidor final.

Un consumo bajo presión

El incremento de precios se produce en un contexto de consumo interno aún debilitado, donde los hogares continúan ajustando sus hábitos alimentarios frente a la pérdida de poder adquisitivo. En este escenario, analistas del sector advierten que la competitividad relativa del pollo y el cerdo podría seguir condicionando la demanda de carne vacuna durante los próximos meses.

De mantenerse la tendencia alcista, el comportamiento del consumo será una variable clave para determinar si el mercado logra estabilizar precios o enfrenta nuevos ajustes en el corto plazo.