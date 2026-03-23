Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad, frente al destino

La Final Copa del Rey tiene algo ritualístico que la hace diferentes. Llegar a ellas implica atravesar un camino lleno de cruces cargados de tensión. Y en esta corriente edición de la Copa del Rey, los recorridos de Atlético de Madrid y Real Sociedad hablan de estilos distintos que confluyen en el mismo destino.

El Aleti llega después de una serie electrizante frente al Barcelona . En la ida, los del Cholo ofrecieron una exhibición ofensiva memorable y marcaron cuatro goles que sacudieron la eliminatoria. Sin embargo, el fútbol rara vez concede tranquilidad. En la vuelta, en el Camp Nou, el conjunto colchonero sufrió durante largos tramos y terminó cayendo por 3-0. El global de 4-3 dejó al descubierto dos caras de un equipo con potencia ofensiva y, al mismo tiempo, fragilidades que pueden aparecer en tramos específicos del partido.

La Real Sociedad, en cambio, avanzó por una senda con menos flashes. Dos victorias por 1-0, primero en casa y luego en San Mamés, fueron suficientes para sellar el pase. En esos marcadores ajustados se refleja la identidad de un equipo ordenado, disciplinado, que sabe competir con paciencia y que rara vez se expone de más.

Claro que una final vive fuera de cualquier lógica previa. Es un partido único, un escenario donde los antecedentes pesan pero no determinan. Aun así, resulta inevitable mirar el presente de ambos equipos en La Liga. El Atlético pelea en la zona alta, instalado en la tercera posición y en una lucha constante con el Villarreal por asegurar una plaza de Champions League. La Real Sociedad, por su parte, transita la mitad de la tabla y necesita sumar puntos en el campeonato doméstico si quiere acercarse a los puestos europeos.

La Cartuja como escenario de una jornada histórica

Esta final se jugará el 18 de abril en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, un escenario que se ha convertido en la casa moderna de la Copa del Rey . Allí, Atlético de Madrid y Real Sociedad se encontrarán en el momento más esperado del torneo por todos.

Para el Atlético, la cita tiene un sabor especial. El club regresa a una final copera tras muchos años. En ese tiempo el equipo se consolidó como uno de los grandes protagonistas del fútbol español y europeo, pero la Copa del Rey siempre le ha sido esquiva en los tiempos de Simeone.

La Real Sociedad, en cambio, llega con el recuerdo reciente de su última conquista. En la temporada 2019-20 levantó el título tras vencer 1-0 al Athletic Club en una final histórica para el fútbol vasco.

Ser campeón de la Copa del Rey significa mucho más que sumar un trofeo. Implica cerrar la temporada con una celebración, garantizar presencia europea y, sobre todo, quedar ligado a una historia que se renueva año tras año.

Porque las ligas son largas, los calendarios interminables y los puntos se acumulan lentamente. Pero en la copa, en noventa minutos, el destino de toda una temporada se concentra y define en un instante.