Trump frena ataques a Irán y los mercados lo sienten: el petróleo se desploma 10%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes 23 de marzo la suspensión temporal —por al menos cinco días— de los ataques contra centrales energéticas e infraestructura eléctrica de Irán, una decisión que generó un impacto inmediato en los mercados internacionales y provocó una fuerte caída del precio del petróleo.

La medida fue comunicada tras lo que el mandatario calificó como “conversaciones productivas” con Teherán orientadas a reducir la escalada militar en Medio Oriente. El cambio de postura llegó apenas horas después de amenazas de intensificar los bombardeos sobre instalaciones energéticas iraníes, consideradas estratégicas para el suministro global.

Reacción instantánea del mercado

La respuesta financiera fue casi automática. El crudo Brent llegó a desplomarse cerca de un 15% en minutos —equivalente a unos 10 dólares por barril— pasando de niveles cercanos a US$113 hasta la zona de US$96, al disiparse parcialmente el llamado “riesgo de guerra” que había impulsado los precios en las últimas semanas.

El petróleo venía acumulando fuertes subas desde el inicio del conflicto regional, impulsado por el temor a interrupciones en el suministro y posibles ataques a infraestructuras clave o al tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del crudo mundial.

Con la pausa militar, los operadores comenzaron a descontar un escenario de menor riesgo inmediato para la oferta energética global, lo que redujo rápidamente la prima geopolítica incorporada al precio del barril.

Bolsas y activos reaccionan al alivio

El alivio también se trasladó a los mercados accionarios. En Europa, el índice Ibex 35 rebotó más de 4% tras haber acumulado fuertes pérdidas desde el inicio de la crisis, mientras compañías energéticas retrocedieron por la caída del crudo y aerolíneas y sectores sensibles al costo del combustible registraron subas.

Analistas interpretaron el anuncio como una señal de desescalada, aunque advierten que la volatilidad continuará elevada debido a que la suspensión es temporal y depende del avance de las negociaciones diplomáticas.

Un conflicto que sigue condicionando la energía global

El enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán ya había provocado episodios militares sobre zonas estratégicas del Golfo Pérsico y tensiones sobre instalaciones energéticas clave, generando subas superiores al 40% en el precio del petróleo desde el inicio de la crisis.

En ese contexto, cualquier señal política capaz de modificar el riesgo de interrupción del suministro tiene efectos inmediatos sobre los mercados financieros y energéticos.

Aunque el anuncio de Trump ofrece un respiro temporal, operadores y gobiernos siguen atentos a la evolución de las negociaciones, ya que una reanudación de los ataques podría volver a disparar los precios del crudo y reactivar la volatilidad global.