Alquileres en Rosario: los departamentos de dos dormitorios aumentaron 50% en el último año

El precio de alquilar un departamento en Rosario volvió a registrar incrementos significativos durante marzo de 2026, consolidando una tendencia que profundiza la presión sobre los ingresos de hogares y jubilados. Así lo indica el último informe mensual del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), que releva los valores de oferta del mercado inmobiliario local.

De acuerdo con el estudio, la mediana del alquiler de un monoambiente alcanzó los $360.000 mensuales, mientras que los departamentos de dos ambientes se ubicaron en $450.000 y los de tres ambientes en $600.000.

Los aumentos interanuales fueron del 44%, 36,4% y 50%, respectivamente, evidenciando subas por encima de varios indicadores salariales.

El alquiler frente a los ingresos

Uno de los datos más relevantes del informe es la relación entre alquileres e ingresos. Un jubilado con haberes promedio de $450.286 debe destinar el 79,9% de sus ingresos únicamente al alquiler de un monoambiente medio, sin considerar expensas ni servicios.

La situación también resulta crítica para trabajadores con ingresos mínimos. El Salario Mínimo Vital y Móvil, fijado en $352.400, no alcanza a cubrir completamente el alquiler promedio de un monoambiente, ya que apenas cubre el 97,9% del valor mensual.

Este desfasaje refleja una creciente dificultad de acceso a la vivienda en alquiler y explica parte de la conflictividad observada en renovaciones contractuales, fenómeno señalado por el propio informe como uno de los principales problemas del mercado inmobiliario actual.

Expensas y actualización de contratos

El CESO advierte además que los valores informados corresponden exclusivamente al precio del alquiler, sin incluir expensas, que representan en promedio un 16,1% adicional sobre el costo mensual. Esto eleva significativamente el gasto final que enfrentan los inquilinos.

En paralelo, el Índice para Contratos de Locación (ICL), publicado por el Banco Central de la República Argentina, registró un incremento interanual del 33,6% al inicio de marzo. Este indicador se utiliza para actualizar contratos vigentes, aunque su evolución quedó por debajo de algunos aumentos observados en los precios de oferta.

Según el centro de estudios, la ausencia de indicadores locales consolidados dificulta la negociación entre propietarios e inquilinos, generando incertidumbre al momento de fijar nuevos contratos.

Mercado tensionado

El informe mensual busca aportar datos sistemáticos sobre la evolución del mercado rosarino, donde el costo del alquiler se consolida como uno de los principales factores de presión sobre el presupuesto familiar.

La combinación de aumentos sostenidos, ingresos rezagados y costos adicionales como expensas y servicios configura un escenario de acceso cada vez más complejo a la vivienda urbana.