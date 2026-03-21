El campo cerró una semana clave: lluvias, rindes en juego y márgenes bajo presión

El principal factor que dominó la semana agropecuaria fue nuevamente el clima. Tras un verano atravesado por estrés hídrico, las precipitaciones registradas desde fines de febrero y principios de marzo continuaron mejorando la condición de los cultivos en gran parte de la región agrícola.

Informes técnicos coinciden en que las lluvias permitieron estabilizar la soja y el maíz en etapas críticas, especialmente en la región núcleo y zonas de Córdoba y Santa Fe. Actualmente, alrededor del 74% de la soja presenta condición normal a excelente, mostrando recuperación respecto del deterioro observado durante enero.

Sin embargo, el alivio llega con matices. La soja de segunda sigue siendo el cultivo más vulnerable: cerca de un 30% del área aún no alcanza niveles óptimos de humedad, por lo que el rendimiento final dependerá directamente de las precipitaciones de marzo.

Los analistas climáticos advierten que el patrón atmosférico sigue inestable luego de meses con déficit hídrico, situación que redujo reservas de agua en suelo y afectó el potencial productivo temprano.

Cultivos: producción firme, pero con rindes ajustados

En términos productivos, la campaña mantiene perspectivas relevantes aunque con ajustes finos.

Las últimas estimaciones ubican la cosecha argentina en torno a:

* Soja: cerca de 48 millones de toneladas.

* Maíz: proyección cercana a 57,9 millones de toneladas, impulsada por mayor área sembrada.

* Trigo: campaña previa récord cercana a 27,5–27,7 millones de toneladas.

El mercado sigue atento a la evolución sudamericana: la cosecha récord brasileña —estimada por encima de 180 millones de toneladas de soja— presiona las cotizaciones internacionales y limita la recuperación de precios para Argentina.

Esto configura un escenario típico de la campaña actual: buena producción global, pero precios contenidos.

Márgenes agrícolas: más volumen, menos rentabilidad

Uno de los temas centrales de la semana fue la rentabilidad.

A pesar de la mejora productiva, los márgenes continúan ajustados por tres factores principales:

* Precios internacionales moderados.

* Costos internos elevados.

* Competencia creciente desde Brasil.

Los análisis sectoriales indican que, incluso con una cosecha importante, el agro aportaría alrededor de USD 34.530 millones en exportaciones durante 2026, una cifra similar a la del año anterior pese al mayor volumen físico producido.

Esto refleja una realidad clave: más toneladas no necesariamente implican más ingreso neto para el productor.

Proyecciones: el agro mira más allá de la campaña

La discusión estructural también ganó espacio esta semana. Estudios económicos plantean que, con cambios en la carga impositiva y mejoras logísticas, el sector podría expandir su producción hasta un 90% en la próxima década, impulsado por tecnología, biotecnología y agricultura digital.

Al mismo tiempo, aparecen señales externas de alerta: China evalúa aumentar su producción granaria interna, lo que podría reducir importaciones futuras de soja sudamericana y modificar el comercio global.