Santa Fe pelea por más de US$1.000 millones en inversiones mientras el resto mira el surtidor

Hay semanas en las que la economía no se explica con una planilla, sino con una contradicción. De un lado, la guerra en Medio Oriente empuja el precio del crudo, recalienta el Brent y recuerda, una vez más, que el primer termómetro social sigue estando en el surtidor. Del otro, en Santa Fe, se mueve una agenda mucho menos estridente, pero probablemente más importante: la de las tecnologías que podrían definir cómo producirá, consumirá energía y agregará valor la región en los próximos años.

Ese doble movimiento describe bastante bien el momento. La urgencia va por abajo, en el bolsillo. El futuro, en cambio, avanza con perfil bajo, en mesas técnicas, rondas de negocios, visitas reservadas y recorridas por terrenos que todavía no tienen cartel, pero ya tienen disputa.

En esa zona más silenciosa se inscribió la reciente reunión de la Mesa de Transición Energética de Santa Fe que impulsa la cartera de Desarrollo Productivo que conduce Gustavo Puccini, con participación de más de 120 empresas, universidades, científicos e inversores. Allí no sólo se repasó gestión. También se buscó algo más ambicioso: construir una hoja de ruta para una provincia que quiere volver a jugar de punta en materia de energía e innovación aplicada.

En ese marco, ENERFE acercó a Genamex como socio estratégico para presentar una tecnología desarrollada y probada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, basada en una arquitectura híbrida que combina supercapacitores, hidrógeno y almacenamiento sin litio. La propuesta apunta a resolver picos de demanda, reducir la dependencia de la red y ofrecer respaldo energético con menor costo operativo.

No es un dato menor. En la Argentina, la conversación energética suele quedar atrapada entre el atraso tarifario de ayer, la red que no alcanza hoy y el litio como palabra fetiche para mañana. Lo que empezó a moverse en Santa Fe sugiere otra cosa: la intención de testear tecnologías que todavía no tienen despliegue en Latinoamérica y que podrían convertir a la provincia en un laboratorio real de transición energética.

Y hay un dato clave: por su escala, el desarrollo vinculado al hidrógeno verde podría encuadrar dentro del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), lo que mejora sustancialmente la competitividad de Santa Fe frente a otras regiones que también buscan captar capitales de nueva generación. Pero la ecuación que piensan los inversiones estadounidenses es que hay margen más que suficiente para que se sumen empresarios locales.

En paralelo, se mueve otro expediente todavía más sensible: la posibilidad de una inversión de capitales estadounidenses para transformar residuos en energía, con un desembolso estimado cercano a los US$300 millones.

La discusión no es sólo técnica. También es cultural. Rosario, Santa Fe y su área metropolitana conviven hace años con un problema estructural de basura que no logra resolverse y deben enviar pliegos para renovar el tema recolección. Mientras tanto, el mundo ya avanzó hacia modelos donde el residuo es insumo productivo. La tecnología que se analiza permitiría convertir basura en distintos vectores energéticos e incluso en combustibles como el SAF (sustainable aviation fuel).

El problema es otro: la normativa y el debate ambiental. La provincia todavía discute si este tipo de procesos encuadran dentro de lo permitido. Por eso la estrategia oficial fue involucrar universidades, estudios técnicos y validación local. En otras palabras: no alcanza con que funcione en Japón, tiene que cerrar en Santa Fe.

Si ese frente habla de transición energética, el otro gran capítulo entra de lleno en la transición productiva.

Ahí aparece Fufeng Group, el grupo chino que volvió a la región para una segunda ronda. Y cuando una empresa de ese tamaño vuelve, ya no está explorando: está comparando. Esta semana funcionarios de Desarrollo Productivo le presentaron los datos solicitados en materia de energía, infraestructura y hasta lotes concretos en el cordón industrial donde podrían radicarse. Y esa exactitud cayó muy bien entre los directivos asiáticos.

La compañía china, especializada en fermentación industrial y procesamiento avanzado de maíz, evalúa una inversión cercana a los US$400 millones, con una planta de entre 500.000 y 600.000 toneladas anuales y la generación de 600 puestos de trabajo directos.

No es menor el dato. En un país donde el procesamiento de maíz todavía es limitado frente al complejo sojero, una planta de esa escala representaría entre el 5% y el 7% del total industrializado, posicionándose al nivel —o por encima— de jugadores como Arcor e Ingredion.

Pero la diferencia no es sólo de volumen. Es de modelo.

Mientras Arcor e Ingredion transforman maíz en almidones, jarabes e ingredientes alimentarios, Fufeng lo convierte en aminoácidos, aditivos y productos de fermentación de alto valor global. Es decir: compite por materia prima, pero cambia el tipo de industria. Los productores deberían estar felices que alguien más compita por su mercadería.

Y ahí aparece el dato que ordena toda la discusión: si se suman el hidrógeno verde, el proyecto de residuos y la posible radicación de Fufeng, Santa Fe hoy está disputando inversiones por más de US$1.000 millones.

No es una promesa. Es una señal.

Una señal de que la provincia decidió meterse en la conversación global por capital productivo, tecnología y agregado de valor.

La región de Rosario corre con ventajas: puertos, logística, cercanía al maíz y un ecosistema industrial consolidado. Pero la pelea no es local. Córdoba, Buenos Aires, Brasil e India también están en la mesa.

Por eso ya no se trata de atraer inversiones. Se trata de ganar una competencia.

Y en esa competencia, el diferencial no es sólo fiscal o logístico. También es de capital humano.

El Indear es más que un edificio o un sello

Ahí es donde entra el otro capítulo de la semana: la discusión sobre Indear y el ecosistema biotecnológico de Rosario. En medio de la crisis de Bioceres SA, lo que quedó claro es que el activo más valioso no está en los edificios, sino en las personas.

La reacción del sector fue unánime: esto puede ser un piso. La discusión de fondo va más allá de una empresa: qué hacer con un ecosistema construido durante décadas cuyo principal capital no está en los activos físicos, sino en sus recursos humanos.

Y los datos empiezan a acompañar. Según Mariano Mayer (Newtopia VC), la inversión en venture capital en la región muestra señales de recuperación, con un último trimestre por encima de los US$1.300 millones y el regreso de fondos internacionales.

Eso refuerza una idea incómoda pero potente: la biotecnología en Rosario no está terminada, está en transición.

Visto desde Rosario, eso importa más de lo que parece. Porque si el activo diferencial sigue siendo el talento, la región no necesita únicamente salvar lo que queda. Necesita volver a conectarlo con capital, escala y casos de éxito. Y en ese marco no sería extraño que en las próximas semanas se conozca la venta de un paquete accionario relevante en una compañía biotecnológica de la región, en una operación que podría funcionar como otra validación de que, pese al ruido y los golpes, la biotecnología local todavía conserva valor para el mercado.

En paralelo, la provincia empuja otra agenda clave: transporte y logística, con la reactivación del debate ferroviario. Porque si algo queda claro en este escenario es que no hay desarrollo posible sin infraestructura. Y de allí que busque también avanzar con el tren dentro de Rosario.

Mientras tanto, en el sur, avanza Vaca Muerta con inversiones por US$3.000 millones y obras que duplican capacidad de transporte para sacar el petróleo vía Punta Colorado a comienzos de 2027.

Ese contraste también ordena.

Santa Fe no compite con Vaca Muerta en petróleo. Compite en otra cosa: industria, conocimiento y transición energética.

La pregunta es si va a lograr sostener esa agenda.

Porque mientras una parte del país sigue mirando el surtidor, otra empieza —en silencio— a discutir el modelo productivo de los próximos 20 años.

Y esa discusión ya no es teórica.

Tiene nombre, tiene proyectos y tiene más de US$1.000 millones en juego.