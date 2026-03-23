Argentina aún lejos del upgrade: qué pide JP Morgan para volver a mercado emergente

Argentina mantiene expectativas de volver a ser considerada mercado emergente, una categoría clave dentro de los índices globales de inversión, pero todavía enfrenta obstáculos estructurales. Según un reciente informe del banco estadounidense JP Morgan, el país necesita consolidar cambios económicos y regulatorios antes de lograr la reclasificación por parte de MSCI (Morgan Stanley Capital International).

Actualmente, Argentina permanece en la categoría “Standalone”, el nivel más bajo dentro del sistema de clasificación bursátil internacional, luego de haber sido degradada en 2021 debido a restricciones cambiarias y limitaciones al acceso de inversores extranjeros.

El análisis del banco sostiene que las reformas económicas implementadas desde diciembre de 2023 mejoraron la percepción del mercado, aunque todavía no alcanzan para cumplir plenamente los estándares exigidos por los grandes fondos internacionales.

Las tres claves señaladas por JP Morgan

El informe identifica tres condiciones centrales que el país debe consolidar:

1. Eliminación definitiva de controles de capital: El principal obstáculo sigue siendo el cepo cambiario. Para los inversores globales, la posibilidad de entrar y salir libremente del mercado es un requisito esencial. Las restricciones actuales continúan generando dudas sobre la repatriación de dividendos y utilidades.

2. Régimen cambiario previsible y unificado: JP Morgan remarca que la estabilidad del esquema cambiario resulta fundamental. La coexistencia de múltiples tipos de cambio y regulaciones transitorias limita la confianza de los fondos internacionales.

3. Reglas de mercado estables y accesibles: La accesibilidad operativa, liquidez bursátil y seguridad jurídica son factores evaluados por MSCI. El banco señala avances recientes, pero advierte que aún deben consolidarse en el tiempo para demostrar sostenibilidad.

El impacto potencial en inversiones

El atractivo de lograr la reclasificación es significativo. Según estimaciones del propio JP Morgan, el regreso al índice de mercados emergentes podría generar ingresos pasivos cercanos a USD 2.300 millones, provenientes de fondos internacionales que replican automáticamente esos índices.

Este flujo no sólo impulsaría las acciones locales, sino que también mejoraría la liquidez del mercado argentino y reduciría el costo de financiamiento para empresas.

No obstante, el informe aclara que el proceso no sería inmediato. Incluso bajo un escenario favorable, la reclasificación podría concretarse recién entre 2027 y 2028, dado que MSCI exige períodos prolongados de estabilidad antes de modificar la categoría de un país.

Un proceso gradual, no automático

El banco destaca que Argentina volvió a posicionarse como un “caso de oportunidad” para inversores globales gracias a reformas estructurales recientes. Sin embargo, la mejora de categoría dependerá menos de anuncios puntuales y más de la consistencia macroeconómica sostenida.

En síntesis, el mercado observa avances, pero aún espera señales claras de normalización financiera permanente antes de considerar al país nuevamente dentro del universo emergente.