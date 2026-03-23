La UE aplicará de manera provisional el acuerdo con el Mercosur: ¿qué significa?

El canciller argentino, Pablo Quirno, anunció a través de la red social X que la Comisión Europea decidió avanzar con la aplicación provisional del Acuerdo Mercosur–Unión Europea a partir del próximo 1 de mayo, en un paso considerado clave para la integración comercial entre ambos bloques.

Según expresó el funcionario, Argentina fue el primer país del Mercosur en completar los procedimientos internos necesarios para habilitar la implementación del entendimiento, lo que permitió acelerar el proceso dentro del bloque regional.

“La Comisión Europea anunció hoy la aplicación provisional del Acuerdo MERCOSUR–Unión Europea a partir del 1 de mayo. Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible”, señaló Quirno en su publicación.

Impulso a la inserción internacional

En su mensaje, el canciller destacó que el avance representa “un paso importante para consolidar nuestra inserción internacional”, al tiempo que subrayó el potencial del acuerdo para ampliar oportunidades comerciales y atraer inversiones.

La Comisión Europea anunció hoy la aplicación provisional del Acuerdo MERCOSUR–Unión Europea a partir del 1 de mayo.



Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible.



Un paso importante para consolidar nuestra inserción… pic.twitter.com/qEKEpk1V9K — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 23, 2026

El Gobierno argentino considera que la entrada en vigor parcial del tratado permitirá mejorar el acceso a mercados europeos, generar mayor previsibilidad para exportadores y fortalecer la competitividad de sectores productivos nacionales.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, negociado durante más de dos décadas, busca crear una de las mayores áreas de libre comercio del mundo, abarcando a más de 700 millones de personas y cerca de una cuarta parte del Producto Bruto Global.

Expectativas económicas y comerciales

Desde la Cancillería sostienen que la implementación provisional facilitará la reducción gradual de aranceles y la simplificación de normas comerciales, lo que podría beneficiar especialmente a exportaciones agroindustriales, energéticas e industriales argentinas.

El anuncio también se interpreta como una señal política hacia los mercados internacionales, en línea con la estrategia del Gobierno nacional de profundizar acuerdos comerciales y fortalecer vínculos económicos con economías desarrolladas.

Analistas señalan que el avance del acuerdo podría mejorar las condiciones de previsibilidad para el comercio exterior argentino, aunque su impacto dependerá de la velocidad de implementación y de la adaptación productiva de los sectores involucrados.

Un proceso aún en desarrollo

Si bien la aplicación provisional marca un avance significativo, el tratado aún requiere ratificaciones completas dentro de los países miembros para su entrada en vigor definitiva. En Europa, el acuerdo continúa atravesando debates políticos vinculados a estándares ambientales y productivos.

No obstante, el anuncio representa uno de los pasos institucionales más concretos hacia la puesta en marcha efectiva del acuerdo birregional.