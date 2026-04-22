El ranking exportador de las provincias argentinas: ¿qué lugar ocupa Santa Fe?

El repunte de las exportaciones argentinas en el último período reconfigura el mapa productivo nacional y consolida el protagonismo de varias provincias del interior, especialmente aquellas con fuerte base agroindustrial. De acuerdo con un ranking reciente, el desempeño exportador muestra una alta concentración geográfica, pero también evidencia el dinamismo de economías regionales.

La provincia de Buenos Aires encabeza el ranking en términos absolutos, impulsada por su volumen productivo, su infraestructura portuaria y la fuerte presencia del complejo agroexportador. En particular, los envíos vinculados a granos, subproductos y carnes explican gran parte de este liderazgo.

En segundo lugar se ubica Santa Fe, un nodo estratégico del comercio exterior argentino. La provincia concentra buena parte de la capacidad de procesamiento de soja del país y cuenta con el principal polo agroindustrial exportador, ubicado en el Gran Rosario. Este entramado permite agregar valor a la producción primaria y potenciar el ingreso de divisas.

Exportaciones

Por su parte, Córdoba se posiciona como otro actor clave, con una matriz productiva diversificada que combina agricultura, industria y manufacturas de origen agropecuario. La provincia mantiene un crecimiento sostenido en sus exportaciones, apalancado en la producción de maíz, soja y productos derivados.

Más atrás en el ranking aparecen provincias patagónicas como Chubut y Santa Cruz, donde las exportaciones están dominadas por el sector energético, especialmente petróleo y gas. En estos casos, el impulso exportador responde a factores distintos al agro, pero igualmente relevantes para el ingreso de divisas.

El informe también destaca el desempeño de otras provincias como Entre Ríos y Mendoza, que logran posicionarse gracias a cadenas de valor específicas como la avicultura, el arroz, el vino y productos industriales.

En términos generales, el auge exportador refleja una combinación de factores: mejora en los precios internacionales, mayor demanda externa y un tipo de cambio que favorece la competitividad. Sin embargo, también pone en evidencia la dependencia estructural de Argentina de sus complejos primarios y agroindustriales.

Para el sector agropecuario, este escenario abre oportunidades, pero también desafíos. La necesidad de sostener la competitividad, mejorar la logística y avanzar en la diversificación de mercados será clave para consolidar este proceso en el mediano plazo.