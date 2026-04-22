Falla de control en Banco Nación: el "caso San Pedro" alerta sobre riesgo operativo

El reciente procesamiento e imputación de la tesorera de la sucursal San Pedro del Banco Nación, bajo la acusación de haber sustraído aproximadamente 40 millones de pesos, trasciende la crónica judicial para convertirse en un caso de estudio sobre riesgo operativo y compliance bancario.

Para el ecosistema financiero, el hecho no solo representa un perjuicio patrimonial —que, ajustado por inflación y moneda dura, podría parecer menor para el volumen del banco—, sino que desnuda una brecha de seguridad crítica en la custodia de valores. Según la investigación del fiscal Matías Di Lello, la maniobra consistía en retirar fajos de dinero durante el arqueo de caja y ocultarlos en su bolso, una técnica rudimentaria que, sin embargo, logró evadir los controles cruzados durante un periodo prolongado.

El factor "Riesgo Humano" en la era digital

A pesar de la digitalización de la banca, el movimiento de efectivo sigue siendo un punto de fricción. El caso resalta la fragilidad de los "dobles controles" cuando la jerarquía y la confianza institucional se ven comprometidas. Para un CEO o un gerente de riesgos, la pregunta no es cuánto se robó, sino por qué el sistema de alertas tempranas no detectó el descalce de caja en tiempo real.

Impacto en la confianza y procesos de auditoría

La fiscalía ha solicitado embargos y el levantamiento del secreto bancario, pero el mercado observa otra variable: la auditoría interna. En el sector financiero, el internal audit es la columna vertebral de la operatividad. Que una tesorera haya podido, presuntamente, realizar "reiteradas sustracciones" indica que los procesos de verificación física de billetes y el monitoreo de cámaras fallaron en su función preventiva.

El costo del "Fraude Interno"

Para las entidades financieras de la Región Centro y el resto del país, este incidente obliga a revisar los costos de seguros de fidelidad y los protocolos de rotación de personal en áreas sensibles. El "riesgo de fraude interno" es una de las variables más difíciles de modelar en las matrices de riesgo, y el caso San Pedro se convierte en un recordatorio de que la tecnología más avanzada de homebanking es inútil si el control físico en la bóveda es vulnerable.